Deze prille dertiger vroor haar eicellen in: 'Ik wil in alle vrijheid kunnen verkennen wat en wie ik wil'

Het stond op haar lijstje met to do's voor haar dertigste, net onder 'ogen laten laseren': twee weken voordat Eef haar verjaardagstaart aansneed, liet ze enkele van haar eicellen invriezen. De techniek wordt in België overwegend gebruikt door wat oudere vrouwen, of vrouwen die hun vruchtbaarheid in het gevaar zien door bijvoorbeeld een kankerbehandeling. In de Verenigde Staten, Spanje en het Verenigd Koninkrijk is het echter ook al bekend onder jonge, gezonde vrouwen en die groeiende populariteit zou wel eens kunnen overwaaien naar ons land. Is eicelvitrificatie de ideale kruisbestuiving tussen de hoge verwachtingen die deze generatie koestert over het leven en de leuze 'een slimme meid krijgt haar kind op tijd'?

