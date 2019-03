'Borstvoeding in België kent een houdbaarheidsdatum en dat is jammer voor baby én maatschappij'

Gisteren is mijn baby negen maanden oud geworden: de leeftijd waarop de Belgische staat de bescherming van borstvoedende moeders stopzet. Dat zou ons land echter wel eens veel geld kunnen kosten.

Borstvoeding in België kent een houdbaarheidsdatum, en daarmee bedoel ik niet die dag of vijf in de koelkast. Kersverse moeders krijgen - tot verdriet van zij die al dan niet uit volle overtuiging kiezen voor kunstvoeding - overal te horen dat hun eigen melk het allerbeste voedsel is voor hun koter. Moedermelk is vloeibaar goud, aldus menig breed glimlachende vroedvrouw, knipogende arts of enthousiaste kinderverzorger.

...