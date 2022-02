Actrice Angelina Jolie riep het Amerikaanse congres woensdag op om dringend een nieuwe wet tegen geweld op vrouwen aan te nemen. Tijdens haar emotionele oproep beschreef ze huiselijk geweld als een genormaliseerde Amerikaanse plaag.

Er wordt dezer dagen veel gesproken over een nieuwe versie van een uit 1994 stammende wet tegen geweld op vrouwen (de 'Violence Against Women Act') in het Amerikaanse congres. Na jarenlange stilte rond het thema en een door de Republikeinen weggestemde herziening van de wet in 2019, ligt er nu een tekst op tafel die door functionarissen uit beide partijen gesteund wordt.

Ook actrice Angelina Jolie kwam haar steun betuigen in een emotionele toespraak, waarin ze niet schuwde de politiek een veeg uit de pan te geven. 'Heel wat mensen slagen er niet in om te ontsnappen uit een situatie met misbruik omdat hun misbruiker hen waardeloos doet voelen. Als een congres het een decennium lang te druk heeft om de Violence Against Women Act te vernieuwen, draagt dat bij aan dat gevoel van waardeloosheid.'

'Ik denk aan alle vrouwen en kinderen die zijn gestorven, en die gered hadden kunnen worden', aldus een emotionele Jolie. © Reuters

'De lelijke waarheid is dat geweld in onze huizen genormaliseerd is in ons land', stelt de actrice. 'In Amerika sterven elke dag vier tot zeven kinderen door mishandeling of verwaarlozing. (...) Ik denk vooral aan de kinderen die op dit moment doodsbang zijn en lijden, en de vele mensen voor wie deze wet te laat komt.'

