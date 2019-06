Alles ruiken en buitengewoon goed horen: vier mensen over hun zintuiglijke superkracht

Nathalie Le Blanc redactrice Knack Weekend

We ruiken, horen en zien allemaal, maar sommige mensen zijn er net iets beter in. Ze registreren meer smaken en geuren, herkennen meer gezichten of horen extra details of de exacte toonhoogte van muziek. 'Ja, ik heb ruziegemaakt in de fanfare.'

Lene (39) © Fred Debrock