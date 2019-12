'Seksuologe Goedele Liekens lanceert haar eerste pornofilm.' Het blijkt een expliciete reclamecampagne tegen kindermisbruik in samenwerking met Child Focus. Sommige slachtoffers nemen aanstoot aan het filmpje en ook reclame-waakhond JEP vraagt om de beelden niet langer te verspreiden.

Actrice Joke Sluydts (35) belichaamde in de reconstructievideo een achtjarig meisje dat wordt verkracht door een volwassen man.

'De ochtend na de lancering stond ik nogal laat op. Op mijn gsm telde ik verschillende gemiste oproepen. Ik had tot dan niet echt door dat ik ook paraat moest staan om de pers in de ochtendshows te woord te staan. Op voorhand had ik allerlei doemscenario's in mijn hoofd over hoe mensen zouden reageren. De commentaren op hln.be heb ik niet gelezen, maar de reacties die tot bij mij kwamen waren heel positief en bemoedigend. Veel mensen vonden het moedig wat ik gedaan had, waaronder verschillende slachtoffers die zelf iets dergelijks hadden meegemaakt. Er waren ook enkele mannen die plots met mij op date wilden, behoorlijk bizar na zo'n filmpje.

Ik was via een vriendin bij het productiehuis achter de campagne terechtgekomen. Ze vertelden me dat ze een nieuw project in de steigers hadden staan waarvoor ze geen castings wilden organiseren. Nadat ze het scenario hadden geschetst, had ik een vervelend gevoel in mijn maag en voelde ik dat ik kwaad werd. Dat was een goede drive om ja te zeggen.

De originele beelden heeft niemand gezien, behalve een medewerker van Child Focus. Hun taak bestaat erin video's te analyseren op kindermisbruik en aan de politie te rapporteren. De tekst die ik voorgeschoteld kreeg, was nog explicieter dan het uiteindelijke resultaat. Wanneer er gedetailleerd lichaamsdelen en handelingen met een achtjarig kind beschreven worden, komt dat behoorlijk binnen. Ik denk dat de harde toon van de campagne noodzakelijk was, omdat het anders niet voldoende aandacht zou trekken. Op deze manier word je eraan herinnerd kinderporno niet in een paniekreactie weg te klikken, maar te rapporteren bij de juiste mensen. Er zijn de laatste weken dan ook meer meldingen binnengekomen bij Child Focus. Dat is al een succes op zich.

Ik heb geen seconde spijt gehad dat ik instemde en sta nog altijd honderd procent achter het project. Uiteraard is het heel spijtig dat het niet bij iedereen goed is overgekomen. Het is nooit de bedoeling geweest om slachtoffers nog dieper de put in te duwen. Maar als deze video ook maar één pedofiel stopt of één kind redt, hebben we ons doel al bereikt.'