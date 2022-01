Of je nu te kampen hebt met depressie of angsten of op zoek bent naar meer rust in je leven: meer weten over mentaal welzijn kan weldadig zijn voor heel wat mensen. Deze podcasts behandelen verschillende mentale gezondheidsthema's en worden aan elkaar gepraat door wetenschappers of ervaringsdeskundigen.

De psychologie van succes (Nederlandstalig)

Psycholoog Albert Sonnevelt en ondernemer Tonny Loorbach, twee vlotte Nederlanders, geven wekelijks antwoord op al jouw vragen over persoonlijke ontwikkeling, geluk, belemmerende gedachten, het doorbreken van patronen, uitdagingen en obstakels in je leven en de groei van ondernemers en ondernemingen.

Luister hier (Aflevering: van ontspanning naar overspanning)

I Weigh - Jameela Jamil (Engelstalig)

Wat begon als een pagina op sociale media is uitgegroeid tot een mentale gezondheidsbeweging, en nu ook een podcast. In I WEIGH daagt Jameela Jamil maatschappelijke normen uit door gesprekken aan te gaan met mensen met verschillende achtergronden. Over hun eigen ervaringen, maar ook over mentaal welzijn en veel meer.

Doendenkers met Elke Van Hoof (Nederlandstalig)

Onze podcast Doendenkers laat inspirerende denkers aan het woord. In aflevering vier is Elke Van Hoof te gast. Van Hoof is klinisch psycholoog en professor aan de Vrije Universiteit van Brussel. Ze bestudeert al meer dan twintig jaar stress, burn-outs en trauma's en helpt mensen om hun veerkracht terug te vinden als zaakvoerder van het Huis voor Veerkracht. In Doendenkers beantwoordt de psycholoog de volgende vragen: heeft deze coronacrisis ook positieve gevolgen? Hoe werk je aan je veerkracht? En is stress per se slecht?

No Offence - Nadia Kara/We Are Various (Nederlandstalig)

In haar podcast No Offence bespreekt Nadia Kara maatschappelijke thema's vanuit een persoonlijke invalshoek, samen met twee gasten die bereid zijn uit hun eigen ervaringen putten voor het gesprek. De thema's die aan bod komen zijn racisme, identiteit, seks, geld en mentale gezondheid.

Luister hier (Aflevering: Mentale gezondheid)

GHEP podcast (Nederlandstalig)

Voor de 'Dag van de Wetenschap' maakten Stefanie en Mitchel, onderzoekers aan de Universiteit Gent, een podcast over actuele onderwerpen rond hersenstimulatie. Experts vertellen over de laatste ontwikkelingen binnen het veld, de toekomst van onze (mentale) gezondheid en de behandeling ervan.

Psychologists off the Clock (Engelstalig)

Vier Amerikaanse klinische psychologen praten in Psychologists off the Clock over de wetenschap rond mentaal welzijn en hun eigen bevindingen in hun praktijk. Ze nodigen ook experts uit die meer kunnen vertellen over bepaalde therapieën en thema's. Van omgaan met burn-outs tot de nieuwste studies rond psychedelia en mentale gezondheid: er worden heel wat thema's aangesneden, telkens in gesprek met hoog aangeschreven experts rond deze onderwerpen.

De Podcast Psycholoog (Nederlandstalig)

Deze Nederlandse podcast behandelt in elke aflevering een psychologisch thema waar haast iedereen iets uit kan leren. Hoe kunnen we omgaan met stress? Wat doe je aan piekeren? Hoe kan je je geliefden troosten en hoe stop je in hemelsnaam met het continu checken van je telefoon? Hoe kan je rustig slapen zonder geplaagd te worden door nachtmerries? Marissa van der Sluis werkt op de afdeling Klinische Psychologie van de Universiteit van Amsterdam en leert jou alles wat ze weet over deze onderwerpen. Iedere week zit er een andere deskundige aan tafel.

Luister hier

The Great God of Depression (Engelstalig)

In 1998 ontwikkelde neurowetenschapper Alice Flaherty een zeldzame vorm van waanzin, nadat ze haar tweeling verloor aan een miskraam. Ze kampte met hypergrafie, waardoor ze zich zo gedwongen voelde te schrijven dat ze zinnen op de muren van haar huis en op haar eigen huid krabbelde. Alice's zoektocht om haar eigen bizarre gedrag te begrijpen leidde haar naar William Styron, 'The Great God of Depression', de bekende auteur die openlijk sprak en schreef over zijn depressie. In vijf korte afleveringen verkent de podcast, die deel uitmaakt van de "Showcase"-reeks van Radiotopia, de verhalen van Flaherty en Styron, samen met hun depressie, de relatie daarvan tot hun schrijven, en hoe hun levens uiteindelijk met elkaar verbonden raakten.

Maanlopers (Nederlandstalig)

Maanlopers is een podcast rond mentaal welzijn voor én door jongeren, opgericht door recent afgestudeerde journalisten. De afleveringen bestaan uit openhartige gesprekken met leeftijdsgenoten, met als doel om mentaal welzijn meer bespreekbaar en herkenbaar te maken bij jongeren. Ook vooraanstaande jeugdpsychiaters en de Provincie Antwerpen verleenden hun steun aan het project. Thema's die aan bod komen zijn onder andere identiteit, sociale media en eenzaamheid.

Radio Headspace (Engelstalig)

De populaire meditatie-app Headspace heeft ook eigen podcasts. Radio Headspace bestaat uit korte afleveringen van enkele minuten met mijmeringen, weetjes en tips over mindfulness en mentaal welzijn. Ideaal voor wanneer je weinig tijd hebt, maar toch iets wilt opsteken of tot rust komen. Headspace Studios heeft ook andere podcasts in petto, zoals Hibernation en The Yes Theory Podcast.

Onbespreekbaar (Nederlandstalig)

Gentenaars Jef en Jonas willen mentale gezondheid bespreekbaar maken. In hun podcast behandelen ze onderwerpen zoals kwetsbaarheid, faalangst, eenzaamheid, eetstoornissen en relaties. De hosts delen eigen ervaringen, maar nodigen ook gastsprekers en experts uit.

Zwijgen is geen Optie (Nederlandstalig)

Zwijgen is geen optie voert open gesprekken met bewonderenswaardige mensen over de belangrijkste vragen van deze tijd. Het kernonderwerp van deze podcast is niet mentaal welzijn, maar in afleveringen met gasten zoals Uus Knops, Geertrui Serneels en Jozefien Daelemans komt het thema op een boeiende manier en vanuit verschillende perspectieven aan bod.

Unlocking Us with Brené Brown (Engelstalig)

De Texaanse Brené Brown is professor maatschappelijk werk, auteur, spreker en podcasthost. Ze doet onderzoek naar onder andere moed, kwetsbaarheid, schaamte en empathie. In de podcast Unlocking Us spreekt ze met een reeks bekende gasten over mens-zijn en alles wat daar bij komt kijken, ook de moeilijke kanten.

The Happiness Lab (Engelstalig)

De host van deze podcast is Laurie Santos, professor psychologie aan Yale. In 'The Happiness Lab' loodst Santos je door het wetenschappelijke onderzoek rond geluk. Samen met boeiende gasten verandert ze je blik op geluk en geeft ze concrete tips om gelukkiger te worden. De afleveringen gaan onder andere over het herkennen en praten over negatieve emoties, omgaan met een gebroken hart en waarom vriendelijkheid zo belangrijk is.

Touché met Friedl Lesage (Nederlandstalig)

In Touché interviewt Radio 1- presentatrice Friedl Lesage gasten van een divers pluimage over wat hem of haar raakt in het leven. In afleveringen van een kleine twee uur leer je iemand kennen op een niveau waarop je sommige vrienden niet eens kent. Friedl weet haar vragen perfect te timen en te framen: nooit aanvallend, altijd diepgaand. Dit is geen podcast over mentaal welzijn an sich, maar door anderen op zo'n ongedwongen manier te horen vertellen over de dingen waarmee ze worstelen in het leven, leer je ontzettend veel bij en na zo'n gesprek voel je je vaak op onverklaarbare wijze lichter.

Luister hier naar de aflevering met regisseur Jeroen Perceival

