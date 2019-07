Zeeland is dooraderd met water en dat levert niet alleen ongerepte natuur en stranden op, maar ook prachtige producten. Denk zilte polderaardappelen, platte Zeeuwse oesters, duindoornbessen en Oosterscheldekreeft. Wij gingen op zoek naar de lekkerste adressen.

Bij wijze van kennismaking met de culinaire schatten van Zeeland praten we met Paul Morel, geboren en getogen Zeeuw en begenadigd mixoloog. Hij leerde cocktails mixen bij Syrco Bakker in Pure C in Cadzand, het Zeeuwse kustplaatsje dat door Sergio Herman is omgevormd tot een culinair walhalla. Later verhuisde Paul mee met Sergio naar Antwerpen om er de cocktailbar van The Jane te runnen. Met zijn eigen Atelier Paul Morel creëert hij recepten, evenementen en producten voor chefs, bedrijven en festivals. Onlangs serveerde hij er, samen met de Zeeuwse chefs Hendrik & Kamiel Buysse (Blend), een volledig Zeeuws diner waarbij ze al het moois uit hun streek met de nodige trots etaleerden.

...