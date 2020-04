Kun je niet meer op restaurant of naar de bar? Dan komt de bar naar je toe. Of je creëert je eigen cocktails. Of raadpleegt een online kookboek. Want één ding is zeker: crisis maakt creatief.

Arket op tafel

Wie ging shoppen bij modeketen Arket, kon ook steeds stoppen bij hun Arket Café voor een gezonde lunch, sapje of tussendoortje. Chef Martin Berg verzamelde de gerechten uit deze cafés al eerder in een kookboek met vegetarische recepten die de seizoenen volgen. Omdat onze levens zich in deze tijden veel minder on the go afspelen, deelt Arket het kookboek gratis, zodat je thuis gezonde maaltijden met een New Nordic-twist kunt klaarmaken. Download het kookboek digitaal via: arket.com/cafe Geen beter moment om een boek uit te brengen over bonen dan in tijden waarin de voorraadkast en de koele berging opnieuw omarmd worden. Peulvruchten (denk aan bonen, linzen en kikkererwten) zijn gezonde eiwitbommetjes die perfect zijn als vleesvervanger. Peulvruchten blinken ook nog eens uit in duurzaamheid: het is teelt die in de toekomst steeds belangrijker zal worden, wanneer onze landbouw zich moet aanpassen aan een nieuw klimaat. Auteur Joe Yonan plaatst de nederige boon op een voetstuk en laat 'm schitteren in een scala aan onweerstaanbare én haalbare recepten. Cool Beans, Joe Yonan, uitgegeven bij Penguin Random House. Een eigen horecazaak openen is sowieso spannend. Laat de geplande opening net in het midden van deze woelige tijd vallen en je zit met een dubbele stress. Maar sommelière Taike Verdonck (ex-Chambre Séparée/In De Wulf) laat het hoofd niet hangen en opent haar zaak ook zonder publiek. Bestel bij Bar Blom een sharingmenu om thuis te brunchen of te lunchen. Natuurlijk kun je er ook zorgvuldig geselecteerde natuurlijke wijnen, bieren of huisgefermenteerde dranken bestellen als take-awaypakket. Bestellen 1 dag op voorhand via barblom@icloud.com voor donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Holsbeeksesteenweg 135, 3010 Kessel-Lo, instagram.com/bar.blom Elke dag rond een uur of vijf hebben wij nood aan een borrel. Dat is altijd zo, maar in deze tijden van thuiswerk kun je de lokroep van de drankkast zonder sociale controle omarmen. We maken drie cocktails die je het gevoel geven dat je gezond bezig bent, maar toch die broodnodige buzz geven van dat geutje sterkedrank. Een groen sapje is altijd een goed idee. Een geutje vodka erin nog beter. Maak voor 2 personen een sap van een bussel witte selder, een kwartje citroen, een appel, een komkommer en een stukje gember. Giet in twee glazen gevuld met ijsblokjes en voeg bij elk glas 5 cl vodka toe. Werk af met een schijfje citroen. Ook andere groene groenten zoals spinazie of venkel doen het goed in dit sap! Laat de appels niet weg, zij zorgen voor de balans met wat zoetigheid. Als je een laag-alcoholisch aperitiefdrankje mengt met spuitwater en nog wat vitamines toevoegt van versgeperst citroensap, kun je amper nog over een alcoholische consumptie spreken, toch? Maak een klassieke spritz door in een glas 60 ml amaro (een Italiaanse bitterzoete kruidenlikeur zoals Cynar of Averna) te gieten en dit af te toppen met bruiswater (tussen de 75 à 100 ml, naar smaak), voeg een kneepje citroensap toe en werk af met een stukje citroenschil. Kombucha is een probiotisch gezondheidselixer. Maar dat betekent niet dat je er geen borreltje gin onder mag mengen. Maak een cocktail door 2 delen kombucha te mengen met 1 deel veenbessensap en voeg hier 5 cl gin aan toe. Giet in een glas gevuld met ijs. Ook lekker met pompelmoessap!