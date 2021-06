Het is zover: de restaurants zijn weer open. Waar is het goed tafelen? En wat zijn de smakelijkste nieuwkomers? Een greep uit het overheerlijke aanbod.

Victor

Victor AntwerpenVictor Avonds kookte jaren als souschef in sterrenzaak Dôme in Antwerpen. Daarna stak ze het kanaal over om de keuken van restaurant Frenchie in Londen te leiden. Nu is ze terug in haar thuisstad om haar eerste eigen zaak te openen. Wat we precies zullen ontdekken op ons bord blijft een mysterie tot de opening op 12 juni, maar dat deze chef op hoog niveau zal koken staat vast! Sint-Paulusplaats 25, 2000 Antwerpen Hey Joo GentDe Koreaanse keuken lijkt definitief door te breken in onze contreien. Ook Gent heeft een gloednieuw Koreaans restaurant. In Hey Joo zorgen Vickey Gurung en Seongeun Joo voor gezonde hapjes zoals dumplings, hartige pannenkoeken en bibimbap. Ook voor een bordje fried chicken op Koreaanse wijze kun je er terecht. Het aanbod is grotendeels vegetarisch en halal om iedereen de kans te geven deze keuken te ontdekken. Oudburg 18, 9000 Gent, heyjoo.be Le Brunch Club BrusselDe Brusselse foodblog Brussels Kitchen staat erom bekend chefs samen te brengen achter het fornuis voor spetterende events. Deze zomer krijg je een mash-up tussen een tastingmenu en een picknick in de vorm van Le Brunch Club, een zevengangenbrunch met signatuurgerechten van zeven Brusselse chefs. Plaats van plezier: kasteel de Rivieren, een dromerig kasteel op een kwartier van het drukke centrum van Brussel. Kasteeldreef 66, 1083 Ganshoren, reserveren via brusselskitchen.com Babu Brugge, GentNa een testfase van drie maanden in Brugge is het beslist: Babu mag blijven, maar krijgt vanaf juli een nieuwe thuisbasis in Gent. Wie Babu niet kent: het is het 'fast comfort'-concept van chef Gert De Mangeleer. Op het menu staan 'bunners', geen stress als je hier niets van snapt: de chef vond het woord zelf uit om de kruising tussen een bun en een hamburger te benoemen. Tussen de broodjes ligt inspiratie uit de hele wereld, fish-and-chips, een pittige merguez of een patty van Angusrund. Sint-Pietersnieuwstraat 9, 9000 Gent, ba-bu.be