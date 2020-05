Het licht aan het einde van de tunnel is nog niet in zicht voor de Belgische restaurants. Kunnen ze inspiratie vinden voor een nieuwe manier van werken in deze voorbeelden uit het buitenland?

Kop in kas

Serres Séparées, zo heet het nieuwe project van de Amsterdamse kunst- en cultuurinstelling Mediamatic. Per serre kunnen twee gasten plaatsnemen, om zo samen te dineren met zicht op het water. Op die manier blijven de gasten in hun eigen bubbel, terwijl ze toch kunnen genieten van een plantaardig viergangenmenu.

In het Algemeen Dagblad vertelt oprichter en directeur Willem Velthoven dat gastvrijheid en afstand elkaar niet hoeven uit te sluiten. Wel is het volgens de creatieveling nog wat zoeken naar de beste manier van bediening. Serveren aan tafel kan immers niet zolang er minstens anderhalve meter afstand bewaard moet worden. Zo zullen gasten zelf hun wijn moeten uitschenken of hun bord van het blad moeten nemen.

Reis rond de wereld in eigen streek

Je kent ze wel, die acties waarin je een week lang voordelig kan gaan eten in verschillende deelnemende restaurants. Waarom zou dat nu niet kunnen? Verschillende restaurants uit dezelfde stad of dorp zouden hun handen (symbolisch, uiteraard) in elkaar kunnen slaan om een eigen Restaurant Week te organiseren, waarin een week lang een menu wordt geserveerd voor een vaste prijs. Een dergelijke formule smeekt om een creatieve, speelse aanpak. Wat denk je bijvoorbeeld van een culinaire reis rond de wereld, waarvoor klanten een paspoort krijgen en in elk restaurant - om helemaal in thema te blijven kunnen dat verschillende buitenlandse keukens zijn - een stempel krijgen wanneer ze hun eten komen ophalen?

Zaak op de schop

Ook in Nederland blijft John Prins, de eigenaar van het Haagse restaurant Luden niet bij de pakken zitten. Hij begon alvast met de verbouwing van zijn zaak naar een anderhalvemeterrestaurant, met afgesloten boxen, voldoende ruimte tussen alle stoelen en 'social screens' tussen de barkrukken.

Sneak Peek! ✨ Terwijl we bij Luden nog druk bezig zijn met verbouwen begrijpen we als geen ander dat iedereen ontzettend... Geplaatst door Luden Den Haag op Maandag 20 april 2020

Abonnement

Klanten willen hun favoriete zaak vaak wel steunen, maar vergeten soms simpelweg een bestelling te plaatsen. Tegemoet komen aan vaste klanten, zou gemakkelijk kunnen. Het principe van een wekelijkse maaltijdbox vol verse ingrediënten en recepten ken je intussen wel al. Waarom zou je dat niet kunnen vertalen op restaurantniveau, zodat elke week een kant-en-klare maaltijd aan huis geleverd wordt zonder dat die elke week opnieuw moet worden besteld? Enige voorwaarde is dan uiteraard wel dat je je vaste klanten elke week opnieuw weet te verassen met een nieuw gerecht of menu.

