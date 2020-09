Overheerlijke ingrediënten, meesterlijk bereid.

RIZOOMRizoom begon als een pop-upramenbar onder de naam Shibui en is intussen uitgegroeid tot een izakaya - het Japanse equivalent van een gastropub met verrassende gerechten van hoog niveau en een indrukwekkende lijst sakes op het menu. De twee getalenteerde jonge chefs achter dit fenomeen zijn Yves Kerckhoffs en Giuseppe Gruwez. Bij Rizoom proef je noordzee-inktvis met eierdooier en champignons, in miso gerijpte eendenborst of gerookte bloemkool. Afsluiten doe je met sorbet van gefermenteerde pruim en boekweit of sesamijs. De stijlvolle en creatieve gerechten komen op tafel voor scherpe prijzen en worden vergezeld door natuurlijke wijnen of sake. Nieuwewandeling, 62 9000 Gent, rizoomgent.be rizoomgent.be Gesloten op zondag en maandag. Table menu 50 euro. Magma is het langverwachte restaurant van chef Maarten Van Essche. Centraal staat een grote koepelvormige houtoven die elke avond heet wordt gestookt. Hierin bakt Luca Fabozzi, een Napolitaanse pizzachef die in België bleef plakken, zijn zuurdesempizza's met zachte bodem. Achter de stoof doet Maarten zijn ding, met verfijnde gerechten zoals het prachtig monochrome bord gele bietjes met goudsbloem en een eierdooier of een geniaal simpel bord met vleestomaat, tijmolie en een fris gefermenteerde bouillon. Ook de wijnkaart doet het enthousiasme oplaaien. Maarten heeft uit zijn wijnkelder natuurlijke wijnen van zowel oudere jaren als recentere jaren opgediept en schenkt die voor democratische prijzen. Borzestraat 5, 2800 Mechelen, magma.be Maandag en dinsdag gesloten. Pizza tussen 14,50 euro en 21 euro. De Leuvense Vaartkom is aan een fikse revival bezig. Wat vroeger een jachthaven zonder allure was omringd door industriële leegstand - de oude brouwerijgebouwen van stadsbrouwerij Stella Artois - is intussen ontwikkeld tot een levendig stadsdeel. In dit decor vind je sinds februari nieuwkomer Hop Gastrobar, een hoekpand volledig uit glas opgetrokken met veel licht en ruimte tot gevolg. Zoals de naam doet vermoeden brengt Hop een eerbetoon aan het drinkbare erfgoed van deze wijk, zowel op het bord als op de uitgebreide bierkaart. Je eet hier licht en fris: rauwe asperge met makreel, groene appel, radijs en gepofte freekeh, en ook de desserts zijn heerlijk en licht verteerbaar. Denk aan gegrilde ananas geserveerd met een gel van IPA en mousse van witte chocolade. Dinermenu 40 of 48 euro.Vaartkom 1A, 3000 Leuven, hopgastrobar.be Gesloten op zondag. Eén Twee Vijf is het ongedwongen restaurant van Tomek Mroszczak en Lieven Cobbaut. Tomek leerde de stiel bij Davy Schellemans van Veranda en bestierde tot voor kort de keuken van Ganzerik, het culinair verantwoorde café van de heren achter cocktailbar Jigger's. 125 is het huisnummer van hun pand, dat jarenlang dienstdeed als thuisbasis van café Oase. Sinds de laatste pint hier is getapt, is het café stevig onder handen genomen. Het resultaat is een strakke en sobere inrichting die je toch gezellig omarmt. Eén Twee Vijf brengt comfortabel eten met een gastronomische signatuur. Wat je op je bord krijgt is bijzonder elegant, zonder dat je te veel geld kwijt bent. Hoofdgerechten tussen 24 en 27 euro. Molenaarsstraat 125, 9000 Gent, eentweevijf.be Gesloten op zondag en woensdag. Patissière Mico Cheung leerde de knepen van het vak bij maîtres pâtissiers in Frankrijk en Hongkong. Samen met haar man, chef Jonathan Leung, opende ze een Aziatisch geïnspireerde bistro met lokale producten. Proef de pannenkoek met lente-ui en buikspek en je bent voor eeuwig verknocht aan deze plek. Ook mag je hier niet vertrekken zonder de zelfgemaakte dumplings - van klassiekers tot knalroze varianten - geproefd te hebben. Uiteraard zijn de desserts volledig uit de kunst. Denk aan Japanse cotton cheesecake of een bergamot-crème brûlée-taartje Hier drink je een glas natuurwijn of een van de eigenzinnige drankjes, zoals een ijskoude matchathee of een black sesame latte. Kloosterstraat 13, 2000 Antwerpen, mico-and-jon.com Maandag tot woensdag gesloten. Gerechten tussen 11 euro en 25 euro. Sébastien Wygaerts en Diederik Herbots deden ervaring op in sterrenzaken en keerden vier jaar geleden terug naar hun Limburgse roots om een frisse en eigentijdse keuken te combineren met expressieve wijnen. Bij Ogst zijn de muren ruw, maar het lichte parket en de gemakkelijke zwartleren banken geven aan dat hier ook plaats is voor wat luxe. In die opgewerkte ruimte zorgt Diederik Herbots, een fan van natuurwijnen, voor de bediening en het drankadvies. Chef Sébastien Wygaerts maakt dan weer verrassende gerechten. Zo durft hij bouchotmosselen te combineren met watermeloen en in het dessert een zoete abrikoos op te frissen met azijn. Zoals dat in een gastrobistro gaat, eet je hier een vast menu van vier, vijf of zes gangen. Ridder Portmansstraat 4, 3500 Hasselt, ogst.be Zaterdagmiddag, zondag en maandag gesloten. Viergangenmenu 69 euro. Het charmante witgekalkte vissershuisje van zijn ouders is door chef Willem Hiele omgevormd tot een toevluchtsoord voor liefhebbers van verfijnde bordjes. Groenten komen deels uit eigen tuin - wie rondwandelt ziet asperges, erwtjes en kruiden groeien - en deels van de biologische boerderij Monde des Milles Couleurs van charismatische boer Dries Delanote. Willem zorgt er als ambassadeur van North Sea Chefs voor dat de vis op het bord duurzaam gevangen is en uitsluitend uit de eigen Noordzee komt. Gastvrouw Shannah kiest de wijnen, maar maakt ook met plezier een non-alcholisch drankje met fris groen uit de kruidentuin. Pylyserlaan 138, 8670 Koksijde, restaurant.willemhiele.be Maandag en dinsdag gesloten. Zevengangenmenu 125 euro. BARGEBarbara Hoornaert en Grégoire Gillard hebben hun sporen al verdiend, onder meer in L'Air du Temps. Deze 'quatre mains humain' zoals ze zichzelf noemen, weet van aanpakken en steunt op een culinaire grammatica die even origineel als pretentieloos is. In Barge neem je de tijd om te genieten van een vijfgangenmenu met een weelde aan lokale producten, fermentaties en andere onvergetelijke sublimaties. Memorabel is hun tomaat-garnaal met een garnituur van tomaten, tagetes en op smaak gebracht met een lacto-gefermenteerde saus. En... de garnalen worden zo klaargemaakt dat je ze ongepeld kunt verorberen.Ieperlaan 33, 1000 Brussel, bargerestaurant.be Gesloten op zondag, maandag en zaterdagmiddag. Vijfgangenmenu 55 euro. In een decor dat oogt als een stilleven van Fragonard, inclusief een indrukwekkende muur vol kookpannen, presenteert Damien Bouchery een verrassende mix van Franse traditie en Scandinavische puurheid. Fauvette is tegelijk een wijnbar, een brooddepot en een klasserestaurant. Hier worden niet alleen de klassieke codes onderuitgehaald - te beginnen bij een uiterst vlotte doorstroming uit de keuken - maar wordt ook gefocust op tot de verbeelding sprekende bereidingen in prachtige koperen pannen: coq au vin, schelpdieren in geuze Cantillon, rode biet, ansjovis en aalbes... En dat alles in een bestudeerde presentatie. Er wordt met stijl gegarneerd en geserveerd, met de imposante kookpan op een bijzettafeltje. Grasmusstraat 17, 1180 Brussel, fauvette-restaurant.be Gesloten op zondag, maandag, dinsdagmiddag en woensdagmiddag. Hoofdgerecht tussen 24 en 30 euro. Vietnamese keuken op hoog niveau? Hau is het antwoord. De stijlvolle witte villa ademt een en al oosterse verfijning. Hier wordt een adembenemend menu tevoorschijn getoverd. Het omvat vijf voorgerechten en drie gerechten om zonder plichtplegingen te delen. Van eenvoudige knapperige garnalenchips, via smaakvolle scampibeignets (een van de specialiteiten van het huis), tot kruidig varkensvlees... het is allemaal even voortreffelijk. Maar het blijft niet bij een eerbetoon aan de Zuidoost-Aziatische gastronomie. Hau is ook een groot liefhebber van kwaliteitswijnen, met als resultaat een hoogwaardige selectie, met onder meer de Siciliaanse Note di Rosso van Alessandro Viola. Salomélaan 1, 1150 Brussel, hau-restaurant.beGesloten op dinsdag, woensdag en zaterdagmiddag. Menu van 5 voorgerechten en 3 gerechten 38 euro. Anh nhau is een Vietnamees culinair concept dat de gasten uitnodigt om gerechten te delen. Bij Nénu leidt dit tot een creatief menu dat bestaat uit een vijftiental schotels, zonder onderscheid tussen voor- en hoofdgerecht. In dit cosy restaurant met ruwe baksteenmuren en mooie ronde muurlampen is het de gewoonte drie gerechten per persoon te bestellen. Dat zijn dan bijvoorbeeld mosselen geserveerd met kokosmelk en kafferlimoen, gerijpt rundvlees met citroengras en chili, en tot slot de zeer onconventionele udonnoedels gecombineerd met Italiaanse venkelworst. En dan vergeten we nog de formidabele nagerechten. De uitgelezen wijnen, streekbieren (Brasserie de L'Ermitage) en verzorgde cocktails maken het geheel af. Dejonckerstraat 21, 1060 Brussel, nenu.be Gesloten op zondag en maandag. Zevengangenmenu 125 euro. HORS-CHAMPSDeze oude boerderij werd nieuw leven ingeblazen door Stefan Jacobs. Na enkele omzwervingen engageerde de jonge chef zich in Ernage, waar hij zich onder meer uitleefde door eigenhandig een broodoven te bouwen. Een onvoorstelbare gulheid en energie verwerkt hij in zijn gerechten, van het kleinste tot het grootste, om zo alle culinaire horizonten te verkennen. Het avondmenu is altijd een verrassing, want er staat niets op papier. Stefan Jacobs werkt vooral met lokale ingrediënten, maar dankzij zijn encyclopedische kennis haalt hij ook veel inspiratie uit de wereldkeuken (mooie interpretatie van kimchi), zonder de eenvoudigste producten geweld aan te doen. De selectie wijnen is beperkt, maar uitgekiend (Jean Foillard, Fanny Sabre, Nicolas Grosbois). Chaussée de Wavre 170, 5030 Gembloux, hors-champs.be Gesloten op zaterdagmiddag, maandag en dinsdag. Avondmenu 55 euro.