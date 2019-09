Goed verzorgde moestuinen leveren nog hun laatste zomergroenten af, maar tegelijk is onmiskenbaar de herfst begonnen. Daar zijn we stiekem toch ook weer dankbaar om, want hoe blij we ook waren met zoete tomaten uit het vuistje: we hebben de pompoenen, champignons, bramen, appels en peren echt gemist. Welkom terug, smaakbommetjes!