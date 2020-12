Singapore laat de verkoop van kweekvlees uit een bioreactor toe. Voorstanders spreken van een mijlpaal in de opmars van vlees, waar geen dieren voor gedood moeten worden.

Het Singaporese Voedselagentschap SFA heeft het goedkeuringsproces afgerond voor de 'chicken bites' van het Amerikaanse bedrijf Eat Just. Het lijkt een doordeweekse aankondiging, ware het niet dat voor het vlees van Eat Just helemaal geen kippen zijn geslacht. Het vlees is gekweekt in een bioreactor.

Dergelijk artificieel gekweekt vlees is veelbelovend omdat veel van de nadelen van de traditionele vleessector vermeden worden, zoals problemen rond dierenwelzijn, milieu, klimaat en gezondheid. Wereldwijd werken tientallen bedrijven, vaak in Silicon Valley, hard aan de ontwikkeling en commercialisering van kunstvlees.

Mijlpaal

Het vlees van Eat Just wordt gekweekt in een bioreactor van 1200 liter en gecombineerd met plantaardige ingrediënten. De productie gebeurt voorlopig op erg kleine schaal: de hapjes zullen verkocht worden in een restaurant en het beperkt aanbod zal snel uitverkocht zijn.

Momenteel worden wereldwijd dagelijks zo'n 130 miljoen kippen en 4 miljoen varkens geslacht voor vlees

Toch wordt de goedkeuring gezien als een mijlpaal. 'Singapore heeft de spits afgebeten en andere landen moeten nu volgen', zegt Bruce Friedrich, directeur van The Good Food Institute. 'Kweekvlees zal een enorme vooruitgang betekenen in onze inspanningen om een ??voedselvoorziening te creëren die veilig, zeker en duurzaam is, en Singapore loopt voorop in die transitie.'

Impact

De transitie van vlees naar een artificiële variant heeft een groot potentieel. Momenteel worden wereldwijd dagelijks zo'n 130 miljoen kippen en 4 miljoen varkens geslacht voor vlees. De impact van de veeteelt is enorm: vee maakt 60 procent uit van het totale gewicht van alle zoogdieren op aarde. Mensen zijn goed voor 36 procent, en wilde dieren voor amper 4 procent.

Een marktstudie van consultancybedrijf A.T. Kearney uit 2019 voorspelt dat vleesvervangers en laboratoriumvlees samen over twintig jaar al goed zullen zijn voor meer dan de helft van de totale vleesproductie.

Vleesvervangers leiden voorlopig de dans, maar kunstvlees is begonnen aan een inhaalbeweging, klinkt het. Dankzij de snelle ontwikkelingen in de biotechnologie kan kunstvlees tegen 2040 al goed zijn voor 35 procent van de totale vleesproductie in de wereld.

