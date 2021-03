Welke culinaire schatten heeft België te bieden? We zoeken het lekker lokaal, van de Vlaamse velden tot de Ardense bossen.

Roomijs uit het Midden-Oosten: als je niet weet wat je je daarbij moet voorstellen, denk dan aan de combinatie van rozenwater en saffraan of tahinijs met krokante stukjes chocolade. Als Setareh Pourjavan 's avonds haar kinderen in bed heeft gelegd, springt ze op de fiets naar haar ijsatelier in de Antwerpse Kloosterstraat om de basisbereiding voor haar ijs te maken. 'Ik hou niet van te zoet ijs: mijn recept combineert nu een minimum aan suiker met een maximum aan vet van volle melk voor ...

Roomijs uit het Midden-Oosten: als je niet weet wat je je daarbij moet voorstellen, denk dan aan de combinatie van rozenwater en saffraan of tahinijs met krokante stukjes chocolade. Als Setareh Pourjavan 's avonds haar kinderen in bed heeft gelegd, springt ze op de fiets naar haar ijsatelier in de Antwerpse Kloosterstraat om de basisbereiding voor haar ijs te maken. 'Ik hou niet van te zoet ijs: mijn recept combineert nu een minimum aan suiker met een maximum aan vet van volle melk voor een romig ijs dat wegsmelt op je tong. Het basisijs is bewust subtiel genoeg om de andere smaakmakers, zoals sesam, pistache, rozenwater of kardemom te laten schitteren.' Het ijs met rozenwater en saffraan is een hommage aan de kookkunsten van haar moeder, die haar grootbracht met de smaken van de Iraanse keuken. 'Het is een heel populaire ijssmaak in Iran. Tijdens de eerste lockdown heb ik het thuis geprobeerd, met succes. Toen is het idee ontstaan om een ijsmerk te lanceren. Nu kun je in het atelier van Milad dozen ijs kopen voor thuis, maar als de lente zich aandient wordt het atelier omgetoverd tot een ijssalon waar je alle smaken ook zult kunnen bestellen op een hoorntje. Ons spektakelstuk zal het pistachealtaar zijn', lacht Setareh. Zo noemt ze het meubel waar de ijsjes zullen omhuld worden met een pistachekorst. Geen discobolletjes dus, maar kostbare Iraanse felgroene gehakte pistachenootjes die je ijsje bedekken. 'Ik zag het voor het eerst in het Libanese ijssalon Bachir in Parijs: het is prachtig én overheerlijk!' De overstap van het techbedrijf dat ze samen met haar man had naar een ijsatelier ging vliegensvlug. Setareh volgde een spoedcursus ijsbereiding bij de Belgische tak van de Italiaanse Gelato University. 'De start was spannend: ik had al vaker ideeën gehad voor een culinair project, maar nu was het menens. De opening viel net voor de feestdagen: mijn ijs leek me bijzonder genoeg om als feestelijk dessert op de feesttafel te zetten. Een goede gok, want zowel met Kerstmis als met Nieuwjaar was het volledig uitverkocht. Nu, drie maanden later, moet ik een extra diepvriezer kopen omdat ik mijn productie wegens succes moet verdubbelen. Mijn droom is om mijn Midden-Oosterse ijssmaken in het hele land in de diepvriesrekken te zien liggen. Geef me nog even de tijd, maar ik ben zeker dat het lukt.' ( lacht)