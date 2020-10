Voor eigentijdse tapa's en smakelijke natuurwijnen moet je bij Rebel in Elsene zijn. (***)

Of je nu fan bent of niet, natuurwijn is geen hype of tijdelijk fenomeen meer. Ooit werd er smalend over gedaan door menig sommelier, maar sinds vooraanstaande restaurants - met Noma op kop - voluit de kaart van wilde wijnen trok, is er geen weg meer terug. Dat besefte men ook bij restaurant Ötap in Elsene, en dus opende een paar straten verderop Rebel, een wijnbar naturals only. Een geprint A3'tje met daarop een tiental gerechtjes, meer stelt het menu van Rebel niet voor. Heerlijk simpel. Enkele bordjes bij een glas kan, maar wij bestellen (bijna) alles als volwaardig avondmaal. Misschien verrassend, maar een wijnkaart is er niet. Je kiest een van de vele geëtaleerde flessen, of je legt je lot in handen van de sommelier en zijn crew. Avontuurlijk als we zijn, kiezen we die laatste optie. Na een boeiende babbel over onze voorkeuren, volgen de eerste glazen. Een oranje wijn uit de Languedoc (7,80 euro/glas) is fris en aromatisch. Ideaal als aperitief, maar ook heel keurig bij ons eerste bordje, bloemkoolkroketjes met mayo van kappers en komijn (9 euro). Ook het eekhoorntjesbrood met parmezaan en amandel (11 euro) proeft rijk en klikt met ons glas wijn. Terwijl we een glas rood bestellen (lichte gamay uit de Beaujolais, warempel op tap, 5,40 euro) vliegen de bordjes ons plots om de oren. Een keuken op tempo is fijn, maar dit is even van het goede te veel. De bediening ziet dat ook en grijpt subtiel in, mooi zo. Alles blijft ondertussen wel lekker smaken: onder andere naan met burrata en mirabelletomaatjes (11 euro), een portie knisperende fried chicken (9 euro) en een broodje huisbereide ham met geraspte augurk (6 euro) zijn prima barfood. De desserts zijn voor ons nét iets te rijk. Millefeuille met karamel (9 euro) is echt te zwaar. Gelukkig maakt de begeleidende bittere bubbel (7 euro) veel goed. Op hun Instagramprofiel lees ik achteraf het credo van Rebel: Funky wines and nasty food. Ik kan het zelf niet beter verwoorden.