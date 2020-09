Vergeet die vette hamburger of pizzapunt: het nieuwe fastfood is gezond, divers en duurzaam.

ATELIER FRITES

...

ATELIER FRITESWanneer Sergio Herman frieten begint te bakken, weet je dat hij geïntegreerd is in zijn nieuwe thuisland. Atelier Frites neemt de kunst van het friet bakken serieus. De aardappelen zijn van Nederlandse bodem en na een maandenlange selectieprocedure uitgekozen door de chef himself. Het zout op de frietjes is gewonnen uit zeekraal en geeft een unieke zacht-zoute smaak. De frietjes worden gebakken mét schil voor meer smaak en krijgen gastronomisch verantwoorde toppings. Zo kun je kiezen voor pulled pork en pickles, basilicum en parmezaan, stoofvlees met ingelegd mosterdzaad of Indonesische pindasaus met kaffirlimoen en een crunch van gebakken uitjes. Ook het frituurvlees krijgt hier een upgrade - zo is er een garnaalkroket met Zeeuwse garnalen en een runderkroket met traag gegaarde ossenstaart. Korte Gasthuisstraat 32 2000 Antwerpen Maandag en dinsdag gesloten Groentenmarkt 20 9000 Gent Elke dag geopend. fritesatelier.com Frietjes van 3,75 tot 8,75 euro, snacks van 4,75 tot 5,75 euro. In San Francisco raakten beeldend kunstenaar Manor Grunewald en grafisch vormgeefster Lisa De Brouwere in de ban van dumplings: fijne gestoomde deeghapjes. Terug in Gent zochten ze tevergeefs naar een restaurant waar de dumpling een ereplaats op het menu krijgt. Lisa en Manor besloten zelf het heft in handen te nemen: Steamy Windows is het resultaat. Op de vaste kaart staan een zevental dumplings. Lisa en Manor houden niet vast aan de Kantonese dumplings, maar serveren ook gestoomde deeghapjes uit Korea en Vietnam. Onorthodox maar erg lekker zijn de toppings die ze erbovenop serveren: verse kruiden als shiso of aromaten als gefermenteerde zwarte boontjes geven een extra dimensie. Een snelle lunch of een uitgebreid diner? Met de dumplings, gestoomde buns, wisselende suggesties en side dishes als bimi of paksoi zet je het menu helemaal naar je hand. De drankenkaart biedt ongezoete Japanse groene thee in blik, craftbeer, de sprankelende melkdrank Calpis en een ruim aanbod sake aan het glas. Hoogpoort 9 9000 Gent steamywindows.be Zondag en maandag gesloten. Dumplings van 4,80 euro tot 6 euro. Proefde je al eens ramen met zeewier uit de Noordzee? Of met gepekelde radijs? Dat kan in ramenbar Golden Gai in Gent. De noedels voor de traditionele Japanse noedelsoep - oftewel ramen - worden er op ambachtelijke Japanse wijze gedraaid. Alles wat hier in je soepkom terechtkomt wordt bereid met lokale producten. Omdat het team ervaring opdeed in cocktailbars als Jigger's en Pony's schittert er véél lekkers op de drankkaart: lokale biertjes, cocktailspecials, eerlijke natuurwijnen, natuurlijke sake en homemade limonades. Golden Gai is uiterst flexibel voor alle soorten eten en past z'n noedelsoepen met gemak aan voor vegans of mensen die graag glutenvrij eten (dan worden de tarwe-roggenoedels vervangen door zeewiernoedels). Dé plek voor een snelle, gezonde en verrassende kom hartverwarmende ramen. Dampoortstraat 11 9000 Gent goldengai.be Zondag en maandag gesloten. Ramen tussen 14,50 euro en 15,50 euro. De bejubelde chef achter restaurant Luna Park, Pieter Clement, besloot in coronatijd burgers te flippen. Zijn luxueuze burgers zijn opgebouwd uit zelfgemaakte briochebroodjes, met sappige zelfgemaakte patties en druipende gesmolten kaas. Momenteel is het hele burgergebeuren nog buiten te doen, op het terras van Pieters resturant, maar vanaf oktober verhuist Pickle Pickle wegens succes naar een vaste locatie. Bij deze burgers drink je een glas natuurwijn, een artisanaal biertje of een cocktail. Pickle Pickle is alleen open bij mooi weer, bekijk dus zeker de Instagrampagina voor je vertrekt zodat je niet van een kale reis terugkeert. Lunapark - Walburgapark 8630 Veurne Instagram: @picklepickle Check openingstijden op Instagram. Burger voor 12 euro. Aan de Leuvense Vaartkom is er een nieuwe hotspot opgedoken. Florida Foodbar pakt uit met een eighties lounge-interieur met ellenlange toog, oceaanblauwe vloer, neonlichtreclame en spiegelbar. Op het terras heb je zicht op het water. Er ontbreekt alleen nog een wuivende palmboom voor het authentieke Gold Coast-gevoel. Op de kaart van Florida staan upscale pita's centraal. De vulling van vis, kip, lam of de veggie-optie met shiitake en oesterzwam wordt geroosterd op de houtskooloven. Als bijgerechtjes kun je kiezen uit een resem verleidelijke groentegerechten zoals rokerige padronpepers of geroosterde pompoen. Vaartkom 43 3000 Leuven barflorida.be Dinsdag gesloten. Pita's tussen 11 en 13 euro. Het verhaal van Camino begon in een klein pandje op de Antwerpse Vrijdagmarkt. Hun rice bowl groeide al snel uit tot een signatuurgerecht: de royale kommen met rijst, buikspek of tofoe, frisse groenten, een spiegeleitje en een gulle portie quojuang (Koreaanse chilipasta) zijn een vrije interpretatie van de Koreaanse bibimbap. Toen het pand te klein werd, verhuisde Camino naar het groene Munthof en boomde het restaurant compleet. De rice bowl verhuisde mee en kreeg gezelschap van nieuwe klassiekers als geroosterde aubergine met sesampasta, fried chicken, broccolini met kimchimayo en dandan-noedels. Frisse cocktails en natuurlijke wijnen blussen je mond na het proeven van deze pittige gerechten. Een snelle, professionele service en een groot terras maken dit tot dé ultieme plek voor een snelle, smakelijke hap waar je al snel weer naar zult terugverlangen. Muntstraat 4 2000 Antwerpen caminoantwerp.com Zondag en maandag gesloten. Korean rice bowl voor 15,50 euro.Baracca is het hippe mekka voor ambachtelijke pizza in Leuven. De pizza's zijn hier luchtig en goed verteerbaar door het gebruik van een 'pasta madre' oftewel een natuurlijke desem die elke dag met veel zorg gevoed wordt. Ze worden gebakken in een houtoven, wat zorgt voor knapperige, rokerige korsten met zwartgeblakerde bubbels. De stijl is Napolitaans: verwacht dus geen dunne, krokante pizza's maar stevige, chewy pizza's waarvan je de stukken kunt dubbelvouwen, wat in Napels dé enige aanvaarde manier is. Behalve voor pizza kun je bij Baracca ook terecht voor deelgerechtjes en voor hun signature cocktails. Tiensestraat 34 3000 Leuven baracca.be Elke dag open. Pizza tussen 10 en 18 euro. MARCELLAZuurdesem verovert Brussel. En wie zin heeft in zuurdesempizza kan in de hoofdstad alvast terecht bij Marcella. In het wat lawaaierige, ruwe interieur vallen vooral de betonnen pilaren op, maar ook de houten meubelen en de leren banken, het zwarte gestructureerde plafond en de rieten lampenkappen. Uit de keuken komen smakelijke pizza's in Napolitaanse stijl, met een deeg dat stevig is aan de randen en zacht in het midden. Topper is de Bottarga, met een mooie mix van gele Giallo-tomaten, romige stracciatella en gedroogde viskuit (bottarga), waardoor meteen is gezorgd voor een vleugje jodium. De kaart met de Italiaanse natuurwijnen is misschien wel de meest uitgebreide van de hoofdstad. Baljuwstraat 106 1050 Brussel 02 751 44 49 Gesloten op maandag. Pizza's vanaf 10 euro. Gaufres & Waffles, voorlopig te vinden bij Wolf en in oktober opnieuw in de Sint-Hubertusgalerijen in Brussel, presenteert een innoverende versie van onze nationale streetfood. Niemand minder dan de gerenommeerde tweesterrenkok Yves Mattagne is hier de drijvende kracht. Met als basis de neutrale maar knapperige Brusselse wafel worden diverse seizoensgebonden creaties aangeboden. In de zomer geniet je bijvoorbeeld van een 'stracciatella & tomaten', geaccentueerd met een sorbet van zoete Spaanse paprika's met een hint van tabasco. In de winter kies je misschien beter voor de 'beef tartare', op basis van een andere Brusselse klassieker, de filet americain met kappertjes, augurken, uien en waterkers. Andere suggesties: vitello tonnato, Vlaamse asperges, nobashi-garnalen... Bij Wolf: Wolvengracht 50 1000 Brussel Koningsgalerij 6 1000 Brussel gaufresandwaffles.be Gesloten op maandag en zondagavond Hartige wafels vanaf 10 euro. Dit 'fastgood-restaurant' biedt kwaliteit uit het Midden-Oosten. Opvallend qua interieur zijn de kleine, strakke toonbank en de sfeervolle bokalen. Meteen blijkt dat het jonge team een boontje heeft voor gefermenteerde, huisgemaakte gerechten. Een van de toppers op het tot delen aansporende menu is muhamarra, een Syrische bereiding die paprika's combineert met walnoten, getemperd met granaatappelmelasse, olie en een scheutje citroen. Onweerstaanbaar zijn de gegrilde berloumi (halloumi uit Berlare) en de vakkundig met citroen op smaak gebrachte wijnbladeren. Daarbij horen natuurlijk diverse aangepaste dranken, met het accent op een mooie selectie bieren (Zinnebir, Curieuse Neuse), maar ook wijnen van een van de interessantste coöperatieve wijnbouwers in Frankrijk (Les Vignerons d'Estézargues). Kapellemarkt 15 1000 Brussel poischiche.be Gesloten op zondag en maandag. Flatbread & pocketbread vanaf 6,50 euro, plates vanaf 12 euro. BOCATA ET CAETERABocata et caetera is een populaire, piepkleine bistro waar vooral de liefhebbers van Spaanse specialiteiten aan hun trekken komen. Hoofdkenmerken: een vrij kaal interieur en witte tegels waarop de tapas van de dag in het zwart staan opgelijst. Wij vielen voor de bocadillos, met als basis de uitstekende broodjes van bakkerij Lefranc uit Bois-de-Villers, die het midden houden tussen focaccia en pita. Ze worden op creatieve wijze belegd en warm geserveerd door chef-torero Cindy Denale, naar keuze met pittige varkenswangetjes, verse pluma, chorizovlees, manchegocrème of zelfs tomatensaus. Kortom, hartverwarmende lekkernijen. De bijpassende drank is in dit geval zonder twijfel de zelfgemaakte sangria, ook beschikbaar in grote flessen. Rue du Bailly 14 5000 Namen bocataetc.be Gesloten op zondag en maandag. Bocadillos vanaf 7 euro. Het interieur van deze snackbar 2.0? Een eenvoudige gezinswoning uit 1904! Bij de Maaslandse gevelstenen passen originele cementtegels en een wandbekleding van licht hout. Home Made stelt zich tot doel de burger in ere te herstellen, en dat aan de hand van lokale producten. Zo wordt het vlees geleverd door de vlakbij gelegen slagerij Dochain, terwijl de kazen van La Voie Lactée in Profondeville komen en het brood van bakkerij Demoulin. De gevulde broodjes zijn alleszins mals en smaakvol. En het goede nieuws is dat ze worden geserveerd met weergaloze frieten, bereid in rundervet (dagelijks gefilterd en regelmatig vernieuwd zoals het hoort). Een speciale vermelding gaat naar de Epik-bieren van een microbrouwerij die haar eigen hop verbouwt. Rue Pépin 16 5170 Lustin aufildevosenvies.be Maandag en dinsdag gesloten. Burgers vanaf 7,50 euro. Eindelijk zijn de in Wallonië erg dungezaaide Napolitaanse neo-pizzeria's in Luik gearriveerd. Sinds juli dit jaar is er Marghè, met dank aan Gabriel Caridi, bekend van Mio Posto, een osteria die meer te bieden had dan mozzarella. Marghè mag prat gaan op een oogstrelende oven van Visciano-mozaïek, een witmarmeren toog, een oogverblindend rek met achtergrondverlichting en een buitenterras met graffitimuren... Caridi laat niets aan het toeval over om ervoor te zorgen dat zijn pizza's weer aansluiten bij de Zuid-Italiaanse magie, met meel dat direct uit Napels wordt geïmporteerd en een lange rusttijd voor het deeg. Zowel de Marinara als de Umbria, met fior di latte en D.O.P. porchetta, zijn niet te versmaden. Niet te missen: de geslaagde pairing met de artisanale Baladin-bieren uit Piemonte. Rue Sébastien Laruelle 4 4000 Luik Instagram: @marghe_lanostrapizza Gesloten op zondagmiddag. Pizza's vanaf 14 euro.