Regula Ysewijn schreef het Brits Bakboek: 'Het is meer dan ooit nodig elkaar beter te leren kennen met een goed stuk cake'

Haar liefde voor all things English, en dan vooral de Britse keuken, liet zich door de Brexit maar even indammen. Nu is foodhistorica Regula Ysewijn terug met het Brits Bakboek. Van scones tot Tottenham cake.

Regula Ysewijn: 'Na het Brexit- referendum heb ik me een jaar lang de bedrogen vrouw gevoeld.' © Regula Ysewijn