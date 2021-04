Onze drankexpert schenkt klare wijn. Deze week: laag- en niet-alcoholische aperitieven.

We leven in een tijd van tegenstrijdige trends. Enerzijds stijgt het alcoholgehalte in wijnen door de klimaatopwarming: druiven worden rijper, bevatten bijgevolg meer suiker, die zich tijdens de gisting omzet in meer alcohol. Anderzijds wensen steeds meer mensen wijnen en aperitieven met minder alcohol, maar dan zonder de smaakervaring van de alcoholische versie op te geven. Alcohol zorgt voor een fluwelige textuur, een volle smaak en een gevoel van ontspanning. Maar er zijn gevaren aan verbonden: een overmatig gebruik kan leiden tot levercirrose, kanker, hoge bloeddruk en een verhoogd risico op ongevallen. Niettemin zijn er ook wetenschappers die beweren dat een matig gebruik van alcohol het risico op hart- en herseninfarcten vermindert, omdat het dichtslibben van de aders voorkomen of minstens afgeremd wordt. De cruciale vraag blijft: vanaf hoeveel glazen per dag wordt alcohol ongezond? Een laag-alcoholische wijn kan gemaakt worden door de druiven vroeger te oogsten, zodat ze minder suiker bevatten en dus tot minder alcohol leiden. Men kan ook de gisting vroeger stoppen, al blijft er dan onvergiste suiker achter zodat de wijn zoet zal smaken. Daarnaast bestaan er technieken zoals omgekeerde osmose, waarbij men water en alcohol aan de wijn kan onttrekken. Maar het kan nog anders. Door vruchten te gebruiken die minder suiker bevatten dan wijndruiven, valt de alcohol van nature lager uit. Een van de beste voorbeelden daarvan is cider, een onderschatte wijn van appel (en/of peer), die niet alleen een heerlijk aperitief is, maar ook een prima begeleider van kazen. De technologische vooruitgang zorgt ervoor dat men nu ook wijnen en aperitieven kan maken die (bijna) alcoholvrij zijn. Een van de nieuwste technieken heet 'spinning cone column', een soort droogzwierder waarbij de alcohol zo goed als volledig verdampt. Een andere methode is het laten verdampen van de alcohol in een vacuüm op lage temperatuur. De nieuwste trend, inspelend op de cocktailhype, zijn alcoholvrije varianten van gin en vermout. GEPROEFD EN GOEDGEKEURD