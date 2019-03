Jenever forever: twee bartenders zien een grootse toekomst voor het aloude druppeltje

Authentiek, lokaal, ambachtelijk geproduceerd: jenever vinkt met gemak al die vakjes aan. Toch hoor je caféklanten zelden een jenever-tonic bestellen. Zonde, vinden bartenders Jurgen Nobels en David Lebeer.

Wie vroeger een pint bier bestelde, kreeg er automatisch een jenevertje bij. Een klein glaasje, gevuld tot het bol stond. Met de handen op de rug gevouwen slurpten de cafégangers van hun borreltje. Intussen telt ons land nog een fractie van de stokerijen uit die tijd. Maar de overblijvers sluiten geen compromissen: ze maken hoogstaande spirits waar ze tot in Amerika dol op zijn. Net zoals we pas goed en wel beseften wat een uniek product er in eigen land werd gemaakt toen het gros van de productie geuze vanuit het buitenland werd opgekocht, wordt ook nu de revival van buitenaf aangevuurd. 'In Engeland en Amerika zijn bartenders al geruime tijd geïnteresseerd in de oude cocktailrecepten en gaan ze op zoek naar de authentieke ingrediënten', vertelt Jurgen Nobels. 'De internationale vraag stijgt snel. De Nederlandse fabrikant Bols heeft als eerste dat gat in de markt gezien. Maar hoe bekender jenever in het buitenland zal worden, hoe meer de internationale bartenders ook op zoek zullen gaan naar andere stokerijen.'

...