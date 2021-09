Ondanks de moeilijke tijden openden heel wat eethuizen onlangs de deuren.

OSAKA

OSAKABollandusstraat 17, 2000 Antwerpen, @osakaantwerp, maandag en dinsdag gesloten. Na de verbazing en de verwondering is er stilaan berusting: de golf van natuurlijke wijnen was geen hype, maar een stroming die zal blijven hangen. Dat beseften Lynn Schevelenbos en David Copmans van restaurant Camino ook heel snel. Daarom kochten ze enkele jaren na elkaar een mooie voorraad wijn bij elkaar, plukten sommelier Daan Guelinckx weg uit Kopenhagen en verbouwden een voormalig Japans restaurant tot een bar à vin: de naam Osaka bleef kleven, maar het concept en interieur werden helemaal overhoopgehaald. In de futuristische wijnkast kies je een fles naar smaak of laat je je verrassen door een wijn per glas. De keuken tovert te delen bordjes tevoorschijn die zorgen voor een noodzakelijke fond: kroketjes van kaas en kimchi, gefrituurde kip met crème van mortadella of gerookte schelpjes met room en brood. Wijnen per glas vanaf 4,50 euro, bordjes vanaf 7,50 euro. BAR BASKEdward Pynaertkaai 115, 9000 Gent, barbask.be, maandag en zondag gesloten. Een beetje foodie begeeft zich vroeg of laat richting het Baskenland. Daar botsen traditie en innovatie namelijk her en der op elkaar en dat levert uitzonderlijke eetervaringen op. Dat men daar bij voorkeur de open grill hanteert om vis en vlees te bereiden, is ook Sam D'Huyvetter niet ontgaan. Met Bar Bask, voorheen een oud tankstation aan het Keizerspark in Gent, brengt hij samen met zijn grill chefs de Baskische keuken met open vuur naar ons land. In de basis is Bask een pintxos-bar, waar glazen wijn en kleine gerechtjes ( pintxos zijn Baskische tapas) hand in hand gaan. Voor de grotere honger belanden heel wat vis en zeevruchten op de grill, maar ook een stevig stuk vlees en groenten. Gegrilde langoustines, gebrande padrones-pepers, een portie schelpjes of een bordje gedroogde ham: het noorden van Spanje is heel dichtbij. Geen vaste kaart, maar alles volgens de vangst, het aanbod en de voorkeur van de dag. Pintxos van 3 euro tot 15 euro, hoofdgerechten vanaf 26 euro. PINOTLippenslaan 139, 8300 Knokke-Heist, pinot-knokke.be, gesloten op zaterdag, zondag en maandag. De natuurlijke wijnbars schieten als paddenstoelen uit de grond en Knokke blijft natuurlijk niet achter. Met Pinot heeft het een prachtexemplaar te pakken. De stijlvolle bar serveert wijnen zoals de natuur die zelf zou maken: gemaakt van goed gesoigneerde druiven uit de biodynamische wijnbouw en zo min mogelijk toevoegingen tijdens de vinificatie. Als je de sommeliers van Pinot je glas hebt laten vullen, is het tijd om een kijkje te nemen op de kaart. Van een frisse salade barstensvol seizoensgroenten over een rijke stoofpot met varkenswang tot dagverse vis: de eigentijdse keuken past perfect bij de elegante wijnkaart. Op weg naar huis kun je nog snuisteren in het aanbod van internationale wijnmagazines voor strandlectuur op hoog niveau. Hoofdgerechten tussen 19 euro en 26 euro. LEEUWKapelstraat 51, 3500 Hasselt, leeuw.restaurant, zaterdag en zondag gesloten. Het idee van TV Limburg-kok Laurens Snykers was eenvoudig: zijn bestaande restaurant Zoethout sluiten, de tijd nemen om een nieuwe plek in centrum Hasselt te verbouwen en vervolgens, na enkele maanden, de nieuwe locatie te openen. Enkele maanden werden door de omstandigheden plots heel veel maanden en dus opende Leeuw pas tijdens de grote versoepeling van juni. Verwacht in Leeuw gastronomische producten en klassieke bereidingen die door een modern montuur worden gepresenteerd. Zo wordt zeetong geserveerd met een citroenpuree en zwezerik belandt met bloemkool en vadouvan op het bord. Een schepje Belgische kaviaar of wat sneden zomertruffel kunnen als supplement je bord verrijken. En voor wie kiezen een moeilijke opdracht vindt, zijn er de menuformules. Hoofdgerechten vanaf 42 euro, viergangenmenu 65 euro. ZJALTOGemeenteheide 64, 2440 Geel, zjalto.be, gesloten op zondagavond, maandag, dinsdag en woensdagmiddag. In een oer-Vlaamse woonwijk ligt een huiskamerrestaurant van formaat verscholen. Zjalto (Geel in het Bulgaars) is het geesteskind van Tina en Harry. Eens je de drempel overstapt, word je hartelijk ontvangen door de gastvrouw, die ook de wijnkaart - exclusief gevuld met wijnen uit haar thuisland Bulgarije - voor haar rekening neemt. In de keuken kookt de chef intussen verrassende bordjes met lokale ingrediënten (vaak uit eigen tuin) en af en toe een vleug Bulgaarse inspiratie. Als je voor kaas kiest, krijg je een bordje kazen die allemaal in huis gemaakt zijn: wie doet hem dat na? Ook het brood komt uit eigen oven. Zjalto is een plek waar de liefde voor goed eten hoogtij viert. Viergangenmenu 55 euro, vijfgangenmenu 65 euro, zesgangenmenu 75 euro. SENSE Fortenstraat 62, 9250 Waasmunster, restaurantsense.be, zondag en maandag gesloten. Ietwat verscholen in een residentiële woonwijk in Waasmunster ligt restaurant Sense te wachten op gastronomische ontdekkingsreizigers. Voorheen huisde hier het lokale monument Restaurant Alex, maar die naam is ondertussen al bijna vergeten. Michiel De Bruyn keert na een tocht langs tal van vooruitstrevende keukens weer terug naar zijn grote liefde: een productkeuken met duidelijke keuzes en krachtige ingrediënten. Samen met partner Frederika Vandeleur veroverde hij in korte tijd, tussen de lockdowns door, een mooie score in de Gault&Millau-gids. In principe laat je je bij Sense leiden door de keuken gedurende vijf of meer gangen. Maar voor wie zich snel gevangen voelt, is er de keuze om à la carte te bestellen: dat kent z'n prijs, maar daarvan is elke euro gerechtvaardigd. Lunch vanaf 45 euro, vijfgangendiner 85 euro. BIKETTEMalibranstraat 10, 1050 Brussel, @biketteburger, zondag en maandag gesloten. Léa Bernstein biedt niet meer dan drie burgers in haar piepkleine Bikette: de Classic, de Veg'ette en de Kid. Maar door de verschillende kazen (cheddar, geitenkaas, maroilles, reblochon, tomme, bleu, allemaal recht van de kaasmakerij) of door toevoeging van een plakje bacon kan er volop gevarieerd worden. Het allerbelangrijkst zijn natuurlijk de huisgemaakte briochebroodjes. Daarbij adviseert Léa de Bikette-frietjes, met als verrassend extraatje de gesmolten kaas. Ze zijn niet groot, maar kraakvers en knapperig, want twee keer gebakken (met voorbak op lage temperatuur). Het interieur heeft niets om het lijf, maar wie maalt nu om de aankleding? Als de burgers maar lekker zijn. Behalve op voortreffelijke broodjes kunnen de burgerfans ook rekenen op een prima afwerking, met onder meer royale porties ketchup, huisgemaakte saus, zachtzure augurkjes, uien en krokante sla. Burgers van 8 euro tot 12 euro. TUCK SHOPThéodore Verhaegenstraat 190, 1060 Sint-Gillis, tuckshopbxl.be, maandag en dinsdag gesloten. Tuck Shop is een naam die doet denken aan die typisch Britse snoepwinkels in de buurt van scholen. De Brusselse Tuck Shop zet de toon met zijn strakke interieur, de lichthouten toonbank, het miniterras aan de straatkant en vooral het doordachte menu. Deze zaak focust volledig op de lunch, en daarbij horen behalve uitstekende sandwiches onder meer de daily salad op basis van risoni, een Italiaanse pasta die lijkt op grote, langwerpige rijstkorrels, met daarbij onder meer aubergine, pesto en zongedroogde tomaatjes. Zin in een meer nostalgische hap? Dan is er nog de in onze regionen wat uit de mode geraakte, maar hier erg populaire bacon & egg roll. Wat de drankjes betreft: probeer zeker een van de atypische ciders van het Zweedse collectief Fruktstereo. Schotels van 5 euro tot 7 euro. BEIRUTISint-Katelijnestraat 8-10, 1000 Brussel, beiruti.eu, alle dagen open. Hoogwaardige materialen, planten aan het plafond, een vitrinekeuken en een wat Engels aandoende sfeer. Tot zover het flitsende interieur van Beiruti. Het manifest aan de muur biedt alvast verduidelijking. De eigenaars, twee broers die opgroeiden in Beiroet, liepen op weg naar school vaak door Bliss Street in de wijk Hamra, een culinaire hotspot met een overvloed aan eethuisjes, het ene nog verleidelijker dan het andere. De ondernemende broers baseren zich op de populaire Libanese eetcultuur, maar ontwikkelden een meer gesofisticeerd concept, verdeeld over vier secties: de mezze, de Italiaanse Morello-oven, de saj (een metalen bakplaat voor brood) en de kamado (een eivormige keramische oven). Met die imposante uitrusting meten ze de klassiekers van de Libanese streetfood een nieuw, aantrekkelijk jasje aan. Houd hier wel rekening mee: Beiruti schenkt geen alcoholische dranken. Schotels van 7 euro tot 17 euro. ALBERTKunstberg 28, 1000 Brussel, kbr.be, gesloten op maandag. Restaurant Albert is gevestigd op de vijfde verdieping van de KBR, de Koninklijke Bibliotheek van België, ook bekend als 'de Albertina'. In tegenstelling tot de stijlloze kantine van weleer, zal Albert zich ongetwijfeld snel opwerken tot een must see in de hoofdstad. Het terras biedt alvast een adembenemend uitzicht. Ondanks de wat chique uitstraling is Albert de hele dag open, of het nu voor een drankje is - mis de superverzorgde cocktails niet - of een gebakje. Aan het fornuis staat Filip Fransen. Hij presenteert alvast een reeks boeiende suggesties op het ritme van de seizoenen en met de nadruk op de korte keten. Enkele voorbeelden: de heerlijke escabèche van makreel, de gekonfijte lamsschouder, peterseliemousseline en gekonfijte citroen. Schotels van 7 euro tot 16 euro. REBELGEAvenue Reine Astrid 31, 7000 Mons, re-belge.be, gesloten op zondag, maandag, dinsdag en woensdag. Hoewel Jean-Philippe Watteyne behoort tot het selecte clubje van de vaak in tv-studio's opgevoerde koks, vertoont hij geen greintje pretentie. De culinaire visie van de 'sale djône de la région de Mons', zoals hij zichzelf noemt, is dan ook even vrolijk als ongecompliceerd. Wie tuk is op minimalistische borden en vergezochte harmonieën is aan het verkeerde adres. Maar wie het aandurft in dit eigenzinnige restaurant de tapas uit te testen waarin zowat alle creaties van de chef samenkomen, wacht een onvergetelijke ervaring. Onvergetelijk is de 'os à moelle rôti' met rundertartaar en toast gedrenkt in vleesjus. Maar ook de 'mortelleries' in petit-gris-stijl in tempura en de inktvis met pesto en parmezaancrumble zijn ware revelaties. En dan vergeten we nog het lam met aubergines, overgoten met gesmolten kaas uit de streek. De vlotte bediening, de bieren uit de Borinage en de natuurwijnen maken het geheel af. Tapas van 9 euro tot 15 euro. WINE & BEEFRue Hamoir 2, 7100 La Louvière, wineandbeef.be, zondag en maandag gesloten. Wine & Beef is een voor La Louvière verrassend restaurant, gespecialiseerd in uitzonderlijke vleesgerechten en wijnen. Dit is dan ook veel meer dan een steakhouse. Opvallend is het interieur met elementen die verwijzen naar de jaren zeventig. Dit walhalla voor de vleeseter omvat twee etages. Wij adviseren de bovenverdieping, die een direct zicht biedt op de keuken en op een mural van de Franse stencilgraffitikunstenaar Jef Aérosol. Het kwartet in de keuken spaart geen moeite en staat garant voor een uitgebreid vleesmenu (gerijpt vlees, wagyu...) tegen prijzen die hoge verwachtingen scheppen. De service beantwoordt aan de rituele geplogenheden, inclusief de presentatie op een zilveren schotel van een mooi stuk Rubia Galicia, al valt het resultaat een beetje tegen door de zoute ondergrond van de schotel, met een iets té ver doorgedreven cuisson. Een veelbelovend adres mits enkele correcties worden doorgevoerd en er ook wat minder robuuste wijnen op de kaart komen. Schotels van 15 euro tot meer dan 70 euro (voor de exclusievere vleesgerechten). Les Potes au FeuAvenue de la Plante 4, 5000 Namen, lespotesaufeu.be, gesloten op zondag, maandag en dinsdag. Onze eerste indruk van Les Potes au Feu was eerlijk gezegd niet zo positief. Alles leek hier té perfect, zoals in die steriele toprestaurants waar alles piekfijn in orde is. Het afgelikte interieur met licht hout en de obligate planten, het supergepolijste onthaal, de gesmeerd lopende regie... We dachten al bijna dat we ons gingen vervelen. Ten onrechte. Damien Gorjanec en François Schepens weten van aanpakken en verrassen met hoogwaardige creaties, die een even eigenzinnig als gepassioneerd verhaal vertellen. Het hele team toont een professionele inzet, iets wat in sommige restaurants weleens te wensen overlaat. We genoten van een geweldige, luchtige runder- tataki, opgelicht met verfrissende venkel en een goed gedoseerde chimichurri-pepersaus. Ook de flinterdunne reepjes prei, die stukjes komkommer blijken te zijn - grapje van de chef - zijn overheerlijk. Als hoofdgerecht vermelden we nog de mosselen met zoete pepers, een originele variatie op een bekende klassieker. A la carte van 24 euro tot 40 euro, menu van 35 euro tot 50 euro.