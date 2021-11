'De burgers zijn lekker, maar blazen ons niet omver', oordeelt onze recensente. (**)

Warm gemaakt door de wervelstorm die tv-persoonlijkheid Bockie De Repper rond dit burgerrestaurant creëerde, trok ik naar Murphy's in Aalst. Murphy's serveert smashed burgers. De burgers worden dan gebakken op een manier die in Amerika - het thuisland van de burger - enorm populair is, maar hier nog vrij onbekend. Het vlees wordt in een los balletje gerold en op de gloeiend hete plancha gelegd. Vervolgens wordt het gehaktballetje met een brede spatel platgeduwd tot een dun lapje. De sappen en het vet die vrijkomen beginnen o...

Warm gemaakt door de wervelstorm die tv-persoonlijkheid Bockie De Repper rond dit burgerrestaurant creëerde, trok ik naar Murphy's in Aalst. Murphy's serveert smashed burgers. De burgers worden dan gebakken op een manier die in Amerika - het thuisland van de burger - enorm populair is, maar hier nog vrij onbekend. Het vlees wordt in een los balletje gerold en op de gloeiend hete plancha gelegd. Vervolgens wordt het gehaktballetje met een brede spatel platgeduwd tot een dun lapje. De sappen en het vet die vrijkomen beginnen onmiddellijk te karamelliseren: je krijgt een bruingebakken burger met onweerstaanbare krokante randjes die binnenin toch lekker sappig is. De zaak heeft een sympathieke en ruige uitstraling en we worden allerhartelijkst verwelkomd. Op ons plateautje komt een LA Smashed Cheese terecht: een briochebroodje met twee gesmashte Angusrundburgers, cheddar, huisgemaakte ketchup, mosterd en ui. Aan de andere kant een Cheese & Bacon Burger, waarbij er rijkelijke hoeveelheden spek tussen de burger gelegd worden. De frietjes zijn stevige wedges, waarvan we eenmaal de gewone versie nemen en eenmaal de opgedirkte versie met pindasaus, mayonaise en verse ui: het zogeheten 'patatje oorlog'. Als drankje kiezen we een verrassend lekkere Afri-Cola, een cola-alternatief van Duitse makelij. De burgers zijn lekker, maar blazen ons niet omver. De LA Cheese is te zoet, ik mis een zurige augurk of een pittige jalapeño om de boel wat op te fleuren. Aan de andere kant van de tafel is de Bacon Burger nog zoeter, hoewel hier een relish van augurk verfrissing zou moeten bieden. De frieten zijn degelijk, maar bij een hamburger vind ik een zachte wedge minder geschikt dan een dun krokant frietje. Het patatje oorlog is een maaltijd op zich en kan mij niet bekoren: te klef en zwaar. Het is wel duidelijk dat Murphy's met verse en kwalitatieve producten werkt: het vlees smaakt zuiver en de gekaramelliseerde randjes zijn hemels. Toch lijkt de hype de omweg niet waard. Het is natuurlijk ook geen cadeau om zo opgehemeld te worden dat mensen een uur in de auto kruipen om fastfood te testen - niemand heeft baat bij zulke hooggespannen verwachtingen.