Naar aanleiding van haar jaarlijkse inzamelcampagne, die dit weekend in het teken staat van lekker eten voor mens en planeet, lanceert Rikolto (het vroegere Vredeseilanden) ook de campagne Het Grootste Diner waarmee men op diverse locaties bij mensen thuis in totaal 10.000 mensen wil samenbrengen rond een lekker diner.

Rikolto (Esperanto voor 'oogst') is een ngo die al meer dan veertig jaar samen met lokale boerenorganiaties, bedrijven en overheden wereldwijd steun biedt aan kleinschalige boeren. Bedoeling is niet enkel de voedselproductie te verhogen, maar ook de ecologische impact ervan te verlagen.

Een ander aandachtspunt is het streven naar stabiele toeleveringsketens die kwaliteitsvol, betaalbaar eten garanderen voor iedereen en waarde creëren voor de boeren.

Lekker eten voor de wereld

Tijdens de inzamelcampagne op 10, 11 en 12 januari gaan duizenden vrijwilligers onder het motto 'lekker voor mens en planeet' de straat op om houten lepels te verkopen. We kunnen volgens Rikolto de wereld veranderen met 'lekker eten' omdat wereldproblemen zoals klimaatopwarming, waterschaarste, honger en overgewicht voor een groot stuk het gevolg zijn van hoe we voedsel produceren en consumeren. Voedsel moet zowel lekker zijn voor boeren die ervan moeten leven als voor consument en milieu.

In het kader van 'Het Grootste Diner' roept Rikolto ieder op om thuis in die zin voor vrienden een etentje te organiseren. In plaats dat de gasten een doos pralines of bloemen meebrengen, maken zij een gift over ten voordele van Rikolto. 'Hiermee laat je zien dat je het belangrijk vindt dat eten lekker is voor mens en planeet en geven we een signaal aan beleidsmakers, voedingsbedrijven en supermarkten om van duurzaam, fair en gezond eten een evidente keuze te maken', aldus de ngo.

Iedereen kan een etentje organiseren op hetgrootstediner.be. Via de site kunnen je gasten hun stoel reserveren in ruil voor een bijdrage aan Rikolto. Al die etentjes vormen samen Het Grootste Diner.

Rikolto (Esperanto voor 'oogst') is een ngo die al meer dan veertig jaar samen met lokale boerenorganiaties, bedrijven en overheden wereldwijd steun biedt aan kleinschalige boeren. Bedoeling is niet enkel de voedselproductie te verhogen, maar ook de ecologische impact ervan te verlagen. Een ander aandachtspunt is het streven naar stabiele toeleveringsketens die kwaliteitsvol, betaalbaar eten garanderen voor iedereen en waarde creëren voor de boeren. Tijdens de inzamelcampagne op 10, 11 en 12 januari gaan duizenden vrijwilligers onder het motto 'lekker voor mens en planeet' de straat op om houten lepels te verkopen. We kunnen volgens Rikolto de wereld veranderen met 'lekker eten' omdat wereldproblemen zoals klimaatopwarming, waterschaarste, honger en overgewicht voor een groot stuk het gevolg zijn van hoe we voedsel produceren en consumeren. Voedsel moet zowel lekker zijn voor boeren die ervan moeten leven als voor consument en milieu. In het kader van 'Het Grootste Diner' roept Rikolto ieder op om thuis in die zin voor vrienden een etentje te organiseren. In plaats dat de gasten een doos pralines of bloemen meebrengen, maken zij een gift over ten voordele van Rikolto. 'Hiermee laat je zien dat je het belangrijk vindt dat eten lekker is voor mens en planeet en geven we een signaal aan beleidsmakers, voedingsbedrijven en supermarkten om van duurzaam, fair en gezond eten een evidente keuze te maken', aldus de ngo.Iedereen kan een etentje organiseren op hetgrootstediner.be. Via de site kunnen je gasten hun stoel reserveren in ruil voor een bijdrage aan Rikolto. Al die etentjes vormen samen Het Grootste Diner.