De stad Antwerpen wil meer aandacht besteden aan gezonde schoolmaaltijden. Landbouwbeweging Wervel is enthousiast, maar vraagt tegelijk de aandacht van schepen voor onderwijs Jinnih Beels: 'Kies niet voor de grote spelers.'

Beste Jinnih Beels,

Bedankt, namens alle kinderen, ouders en grootouders van Antwerpen. We appreciëren allemaal het initiatief om te starten met een refterrevolutie. Die is nodig, want kinderen hebben zoveel te leren. Daarbij kunnen ze eten goed gebruiken, want zonder verliezen ze veel sneller de aandacht en met ongezond eten vergeten ze wat hun lichaam echt nodig heeft.

Daarom beste Jinnih, bedankt! We zouden je echter ook graag op iets willen wijzen. Iets wat je misschien al weet, of waar je over droomt. Schoolmaaltijden kunnen een ontzettend grote hefboom zijn. Als alle kinderen in het basisonderwijs op school zouden eten, dan gaat het in Antwerpen over 65.000 kleine eters. Een groot aantal dus, waarmee grote veranderingen kunnen beginnen. Laat ons daarom dit initiatief aangrijpen om een goede manier van werken te introduceren.

Gebruik de hefboom die schoolmaaltijden kunnen zijn en maak werk van een lokale voedselstrategie.

Overal in Vlaanderen zien we een tendens dat schoolmaaltijden meer en meer bereid worden door grote commerciële cateraars. Daarbij staat winstmaximalisatie voor de aandeelhouders centraal, niet de gezondheid van onze kinderen, noch de lokale economie. Is het dan niet interessanter dat de geplande investeringen in de directe omgeving zullen blijven?

Wij pleiten om bij de uitrol van deze refterrevolutie niet te kiezen voor de grote spelers, maar om in plaats daarvan kraakverse groenten te halen bij de boer. Het buurtrestaurant, de schoolkeuken of de lokale cateraar verwerkt deze dan tot gezonde, niet-industriële maaltijden. Door onze eerder gevoerde campagne Lunch met LEF leerde Wervel dat dat niet altijd eenvoudig, maar wel mogelijk is.

De coronacrisis heeft ons nog maar eens aangetoond dat de gezondheid van ons als mens onlosmakelijk verbonden is met de gezondheid van de planeet. Biodiversiteitsverlies en klimaatverandering zijn grote uitdagingen voor ons welzijn en de voedselproductie. De landbouw in en rond de stad kan meer doen dan louter voedsel produceren. Boer.inn.en zijn hoofdrolspelers om de ecologische uitdagingen het hoofd te bieden en een veerkrachtig voedselsysteem van de toekomst op te bouwen. Dat is nodig, want ons voedselsysteem staat op losse schroeven. Het aantal boeren in Vlaanderen daalt drastisch, omdat ze geen leefbaar inkomen krijgen. Neem daarom de boeren mee in het verhaal van de schoolmaaltijd en bouw samen aan de toekomst.

Dat heeft ook een grote educatieve waarde. Wat leert je meer over eten dan zelf op het veld ondervinden waar je voedsel vandaan komt? In tijden van corona klinkt de roep naar buitenlessen luider dan ooit. Dit initiatief om gezonde maaltijden aan te bieden op school is dan ook een unieke kans. Via die maaltijden kunnen kinderen immers aan den lijve ervaren waar hun voedsel vandaan komt, het zo meer leren waarderen en die gegroeide kennis en appreciatie ook meenemen naar huis.

Onze kinderen verdienen gezonde voeding en een robuust ecologisch voedselsysteem met toekomst. Geef daarom boeren een eerlijk inkomen, verbind het platteland met de stad en ga aan de slag met lokale spelers om de maaltijden te bereiden. Maak met andere woorden werk van een lokale voedselstrategie. Zo verzekeren we onze kinderen een gezonde maaltijd tot ver in de toekomst.

Karolien Burvenich, Campagnemedewerker Lunch met LEF bij Wervel.

Onderschreven door ouder en leerkracht Dominique Vilai, grootouder Jeannine Weyers en boeren Henri Joe Dieryck (het Vrijselhof), Kaat Segers (Loof & Bezen) en Isabel Holthof (Puur Natuur Melsele).

