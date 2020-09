De Scheldestad stapt in de voetsporen van Gent en zal meer aandacht besteden aan gezonde schoolmaaltijden.

De stad Antwerpen start dit schooljaar met proefprojecten voor schoolmaaltijden in negen basisscholen. Het project moet duurzaamheid op het menu zetten en het welzijn van kinderen verhogen.

Na de herfstvakantie gaan in Antwerpen de eerste scholen van start met proefprojecten voor het aanbieden van maaltijden op school. 'We willen met de stad inzetten op een duurzame manier van omgaan met voedsel,' aldus schepen voor onderwijs Jinnih Beels. 'Dat gaat van waar we onze voeding halen tot wat we doen met voedseloverschotten. Daarin zijn scholen één actor, maar we moeten bijvoorbeeld ook kijken naar hoe we onze eigen catering binnen de stad organiseren.'

Hoe dat er concreet zal uitzien, is moeilijk samen te vatten, omdat er telkens een aanbod op maat zal worden uitgewerkt. Elke school zal vertrekken vanuit zijn eigen noden. In sommige scholen betekent dat dat er zal worden ingezet op gezonde tussendoortjes, elders gaat het om ontbijt of een soepmaaltijd 's middags, en soms zal de extra hulp simpelweg bestaan uit het ophalen van de afwas.

Ook voor kinderen van tweeverdieners

Doel van de gezonde maaltijden is om kinderen zich beter te doen voelen, 'maar ook dat ze energieker en geconcentreerder zijn', aldus Beels. 'Daardoor zullen ze ook beter kunnen volgen in de klas, verhogen hun leerprestaties en kunnen ze ten volle uitblinken in hun talenten.'

'Het project is niet alleen interessant voor gezinnen die het financieel wat moeilijker hebben, maar zeker ook voor tweeverdieners,' klinkt het. 'In de rush van een drukke werkweek is het tenslotte niet altijd even evident om elke dag een evenwichtige maaltijd te voorzien die je kind nodig heeft.'

Na de proefprojecten zal elke school vanaf volgend schooljaar kunnen intekenen op het aanbod. Daarvoor voorziet de stad een budget van veertig miljoen euro voor de komende vier jaar.

De stad Antwerpen start dit schooljaar met proefprojecten voor schoolmaaltijden in negen basisscholen. Het project moet duurzaamheid op het menu zetten en het welzijn van kinderen verhogen. Na de herfstvakantie gaan in Antwerpen de eerste scholen van start met proefprojecten voor het aanbieden van maaltijden op school. 'We willen met de stad inzetten op een duurzame manier van omgaan met voedsel,' aldus schepen voor onderwijs Jinnih Beels. 'Dat gaat van waar we onze voeding halen tot wat we doen met voedseloverschotten. Daarin zijn scholen één actor, maar we moeten bijvoorbeeld ook kijken naar hoe we onze eigen catering binnen de stad organiseren.'Hoe dat er concreet zal uitzien, is moeilijk samen te vatten, omdat er telkens een aanbod op maat zal worden uitgewerkt. Elke school zal vertrekken vanuit zijn eigen noden. In sommige scholen betekent dat dat er zal worden ingezet op gezonde tussendoortjes, elders gaat het om ontbijt of een soepmaaltijd 's middags, en soms zal de extra hulp simpelweg bestaan uit het ophalen van de afwas.Doel van de gezonde maaltijden is om kinderen zich beter te doen voelen, 'maar ook dat ze energieker en geconcentreerder zijn', aldus Beels. 'Daardoor zullen ze ook beter kunnen volgen in de klas, verhogen hun leerprestaties en kunnen ze ten volle uitblinken in hun talenten.''Het project is niet alleen interessant voor gezinnen die het financieel wat moeilijker hebben, maar zeker ook voor tweeverdieners,' klinkt het. 'In de rush van een drukke werkweek is het tenslotte niet altijd even evident om elke dag een evenwichtige maaltijd te voorzien die je kind nodig heeft.'Na de proefprojecten zal elke school vanaf volgend schooljaar kunnen intekenen op het aanbod. Daarvoor voorziet de stad een budget van veertig miljoen euro voor de komende vier jaar.