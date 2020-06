Het Gentse initiatief 'Buurtfruit' heeft een Food Waste Award van de organisatie FoodWIN gewonnen. Ook scholieren uit Eeklo die voedselverspilling tegengaan vallen in de prijzen en Gastronello en Cools vollegrondswitloof verdienen lof voor hun kroketten van witloofbladeren.

De prijs in de categorie 'Changemakers' gaat naar 'Buurtfruit'. Door 33 groene plekken open te stellen en in kaart te brengen, kunnen omwonenden zelf fruit plukken in Gent. 'De coronacrisis maakt het grote belang van buurtgroen duidelijk', zegt Gents schepen Tine Heyse (Groen), 'maar ook van lokale voedselproductie.'

Het relatief jonge project valt in de smaak nu mensen vaak wandelen en buitenactiviteiten doen door de lockdown. 'Fantastisch dat dit mooie project wordt beloond', zegt Heyse. 'Buurtfruit is goed voor het klimaat, geeft buurtbewoners toegang tot lekker vers fruit en creëert mogelijkheden voor ontmoeting.'

Het is een project van de stad Gent met de steun van de organisaties Velt en Pluk. In Gent vielen de voorbije vier jaar tijd al vijf projecten in de prijzen in de strijd tegen voedselverspilling: Restorestje (restaurantgangers nemen de overschot van een maaltijd mee), het distributieplatform Foodsavers, Wonky (snacks op basis van geredde groenten) en Too Good To Go (een app voor onverkochte maaltijden).

Middelbare scholieren redden 1800 kg voedsel

Samen met FoodWIN en Goodplanet ondersteunde Natuurpunt en partner Meetjesland enkele secundaire scholen in het Meetjesland in hun strijd tegen voedselverspilling. Met succes: 'Go! Atheneum De Tandem' in Eeklo slaagde er immers in om in hun schoolkeuken jaarlijks 1800 kg voedsel van de vuilbak te redden. Dit project ging aan de haal met de Food Waste Award in de categorie 'Grootkeukens'.

'De leerlingen hebben in februari elke middag van de schoolweek de etensresten en niet gebruikte voedsel ingedeeld volgens categorieën en dit telkens apart afgewogen, een hele karwei!' verklaart Frederik Lapeirre van Natuurpunt Meetjesland. 'Op basis van de resultaten van die meting, besliste de school over te stappen op een andere leverancier. Om de impact van deze actie te kunnen evalueren werd, op vraag van de leerlingen zelf, in november een nieuwe meting van het voedselverlies gedaan. De impactmeting toont duidelijk minder voedselverspilling dan de nulmeting. Er werd minder eten klaargemaakt en het verlies ervan daalde van 42 procent naar 29 procent.'

Witloof gered

Ook Gastronello, verwerkend voedingsbedrijf en witloofproducent Cools zetten zich in tegen voedselverspilling.

'Rond de 30 procent van de witloof oogst gaat normaal verloren wegens abnormale vorm, grootte of bevuilde buitenste blaren. Door de meerderheid van deze reststroom te verwerken tot witloofkroketten wordt het verlies beperkt tot maar 5 procent,' vertelt Thomas Cools. 'Dit zijn veelbelovende cijfers, gezien er rond Brussel jaarlijks zo'n 4000 ton Brusselse witloof wordt geproduceerd.'

Deze verwerkingsmethode biedt bovendien potentieel om andere reststromen van groenten om te zetten naar winstgevende producten. Deze samenwerking ging aan de haal met de Food Waste Award voor sectoroverschrijdende initiatieven.

(Belga/LP)

De prijs in de categorie 'Changemakers' gaat naar 'Buurtfruit'. Door 33 groene plekken open te stellen en in kaart te brengen, kunnen omwonenden zelf fruit plukken in Gent. 'De coronacrisis maakt het grote belang van buurtgroen duidelijk', zegt Gents schepen Tine Heyse (Groen), 'maar ook van lokale voedselproductie.'Het relatief jonge project valt in de smaak nu mensen vaak wandelen en buitenactiviteiten doen door de lockdown. 'Fantastisch dat dit mooie project wordt beloond', zegt Heyse. 'Buurtfruit is goed voor het klimaat, geeft buurtbewoners toegang tot lekker vers fruit en creëert mogelijkheden voor ontmoeting.' Het is een project van de stad Gent met de steun van de organisaties Velt en Pluk. In Gent vielen de voorbije vier jaar tijd al vijf projecten in de prijzen in de strijd tegen voedselverspilling: Restorestje (restaurantgangers nemen de overschot van een maaltijd mee), het distributieplatform Foodsavers, Wonky (snacks op basis van geredde groenten) en Too Good To Go (een app voor onverkochte maaltijden).Middelbare scholieren redden 1800 kg voedsel Samen met FoodWIN en Goodplanet ondersteunde Natuurpunt en partner Meetjesland enkele secundaire scholen in het Meetjesland in hun strijd tegen voedselverspilling. Met succes: 'Go! Atheneum De Tandem' in Eeklo slaagde er immers in om in hun schoolkeuken jaarlijks 1800 kg voedsel van de vuilbak te redden. Dit project ging aan de haal met de Food Waste Award in de categorie 'Grootkeukens'.'De leerlingen hebben in februari elke middag van de schoolweek de etensresten en niet gebruikte voedsel ingedeeld volgens categorieën en dit telkens apart afgewogen, een hele karwei!' verklaart Frederik Lapeirre van Natuurpunt Meetjesland. 'Op basis van de resultaten van die meting, besliste de school over te stappen op een andere leverancier. Om de impact van deze actie te kunnen evalueren werd, op vraag van de leerlingen zelf, in november een nieuwe meting van het voedselverlies gedaan. De impactmeting toont duidelijk minder voedselverspilling dan de nulmeting. Er werd minder eten klaargemaakt en het verlies ervan daalde van 42 procent naar 29 procent.'Ook Gastronello, verwerkend voedingsbedrijf en witloofproducent Cools zetten zich in tegen voedselverspilling.'Rond de 30 procent van de witloof oogst gaat normaal verloren wegens abnormale vorm, grootte of bevuilde buitenste blaren. Door de meerderheid van deze reststroom te verwerken tot witloofkroketten wordt het verlies beperkt tot maar 5 procent,' vertelt Thomas Cools. 'Dit zijn veelbelovende cijfers, gezien er rond Brussel jaarlijks zo'n 4000 ton Brusselse witloof wordt geproduceerd.'Deze verwerkingsmethode biedt bovendien potentieel om andere reststromen van groenten om te zetten naar winstgevende producten. Deze samenwerking ging aan de haal met de Food Waste Award voor sectoroverschrijdende initiatieven. (Belga/LP)