Tijdens de eerste week van februari organiseert VLAM (Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing) een 'Week van het Konijn'. De campagne stoot echter op een fel antwoord van organisaties die opkomen voor dierenrechten en plantaardig eten.

Belgen eten steeds minder konijn. Slechts zeventien procent van de gezinnen kopen het jaarlijks en dat is zonde, zegt het VLAM. Het vlees is vetarm, makkelijk verteerbaar, lekker én van bij ons: hoog tijd dus om het opnieuw op ons bord te krijgen. Daarom organiseert de marketingorganisatie van 29 januari tot 5 februari een 'Week van het Konijn', waarin ze zal inspireren met recepten en informatie.

Wie nu aan het surfen slaat en www.weekvanhetkonijn.be tikt in de adresbalk, komt echter uit op een andere soort website. De informatie daar gaat niet over de verschillende bereidingswijzes van konijn, maar over hun leefomstandigheden. De beloofde recepten zien er allemaal erg smakelijk uit, maar bevatten geen stukje vlees. Achter de website zitten de organisaties Animal Rights, Be Vegan, Bite Back, EVA, GAIA, Hopster en Veganova, die als antwoord op het VLAM hun krachten bundelden in een gezamenlijke campagne. Met #teamkonijn roepen ze alle Vlamingen op om konijn uit de kookpot te houden.

null © #TeamKonijn

De organisaties reageren streng voor het VLAM: 'Konijn is nu eens een dier dat vele mensen niet willen eten. Jammer dat er partijen zijn die de consumptie ervan dan toch weer willen aanmoedigen', zo zegt Nena Baeyens van EVA vzw. 'Op de koop toe gebeurt dat voor het grootste deel met belastingsgeld.' Net vandaag lost Animal Rights ook beelden die zijn opgenomen in een Vlaamse kwekerij. Ook die organisatie schuwt geen forse taal: 'De konijnenhouderij kan op geen enkele wijze voldoen aan de natuurlijke behoefte van deze dieren,' zo zegt campagnecoördinator Els Van Campenhout. 'Dit systeem hoeft geen verbeteringen, maar afschaffing.'

Wie toch liever enkel de konijnrecepten ziet, vindt ze terug op de site van Lekker Van Bij Ons.

