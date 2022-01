Er brouwt wat in de non-alcoholwereld. Nu Tournée Minérale er weer aankomt, probeerden wij bieren, wijnen en spirits uit waar je nooit dronken van wordt.

De eerste editie leek nog een gimmick, een eenmalige leukigheid, een grappig experiment. Maar zes jaar later kun je er niet meer naast kijken als het einde van januari in zicht is: Tournée Minérale. Groepjes vrienden, collega's, leden van dezelfde sportclub: iedereen lijkt zich vol goede moed te organiseren voor een 'droge' februari. Het initiatief van onder andere de VAD en de Druglijn nodigt ons uit om de maand februari zonder alcohol te beleven en op die manier de rest van het jaar de keuze voor een glas bier of wijn bewuster te maken. Een inzicht dat we tijdens een pandemie vol trottoir-aperitieven en digitale cafébezoeken misschien wel extra kunnen gebruiken. Maar wat als we elkaar in februari toch ontmoeten en wat lekkers willen nuttigen? Zijn er dan smaakvolle alternatieven en weet jij nog te kiezen tussen al die kleurrijke flessen en blikjes? Een panel van ervaren drinkers en moedige proevers nam de proef op de som.

In het assortiment van de sterkedrank en likeuren is er al enkele jaren een mooi aanbod aan zogenaamde virgin spirits, destillaten zonder alcohol die de basis voor een mocktail kunnen zijn of puur gedronken kunnen worden. Vooral de hoeveelheid ginvervangers is aanzienlijk en lijkt nog steeds toe te nemen. Daarnaast verschijnen er meer en niet-sterke versies van heel wat andere likeuren en dranken. Misschien wel de meest gekende naam in het hele gamma. Zette het concept van alcoholvrije spirits enkele jaren geleden mee op de kaart. Deze Spice 94 is uitgesproken geparfumeerd met kardemom en pimentbes, waardoor het best met andere smaken gecombineerd wordt. Ideaal voor een virgin negroni. In de neus licht floraal en bijna alcoholisch, frisse en droge smaak met toetsen van komkommer en citrus. Lekker puur met ijs, ideaal als basis voor een klassieke gin-tonic. Een natuurlijke smaakbom van echte kruiden, zonder bewaarmiddelen of toegevoegde suikers, van bij ons. Groene kruiden in de neus (rozemarijn, tijm) en gelijkaardige smaken in de mond. Een droom voor elke mixologist of gewoon met een blokje ijs voor de ervaren drinker.Dit Belgische destillaat met een zuivere en geparfumeerde afdronk is heel mooi gebalanceerd. Misschien wat te fragiel om te mengen met een tonic, maar met sodawater en limoen heel aangenaam. Een eervolle vermelding voor de kant-en-klare alcoholvrije gin-tonic van ginproducent Gordon's. Budgetvriendelijk, evenwicht tussen bitters en zuren en zeker niet té zoet. Lyre's biedt heel wat alternatieven voor likeuren aan en deze Dark Cane Spirit zou een bruine rum moeten vervangen. We vonden hem vooral heel zoet en best chemisch, met weinig aroma of leuke smaken. Puur dus geen succes, maar voor bijvoorbeeld een cuba libre met voldoende ijs kan het wel werken.Ook een lokaal product dat ondertussen naam maakte in de supermarktrekken en cocktailbars. Best veel aciditeit met beperkte smaakdiepte of aroma's, vooral gemaakt om te mengen met zoetere toevoegingen of als basis voor bijvoorbeeld een gin-fizz. Deze ginvervanger ontgoochelde ietwat. Ondanks ingrediënten als jeneverbes en lavendel overheerste een medicinale smaak, die pikant in de keel bleef hangen, ook met afsmakende tonic. Deze non-alcoholische rode vermout verraste aangenaam. Misschien een beetje te zoet, maar verder een lekkere nasmaak met een rijke kruidigheid en fijne bitters. Met wat blokjes ijs ideaal om puur te drinken. Of zoals panellid Jocasta zei: 'Zelfs mijn papa zou dit graag drinken.' Alcoholvrije wijn is een moeilijk onderwerp: het aanbod is niet altijd even boeiend en de productiemethodes blijken niet ideaal. Toch is er in de meeste supermarkten best wat keuze in dit segment en dat is wel een goede zaak. Ook is er een steeds groeiend aanbod aan alternatieven die voor wijn zouden kunnen doorgaan. Uit jeugdsentiment moest deze fles er zeker bij. Ondanks een heel uitgesproken en chemische zoete neus was de smaakervaring eigenlijk meer dan aanvaardbaar. Weinig complexiteit, maar zuiver in afdronk en zelfs een aangename aciditeit. Deze bijna alcoholvrije wijn (0,03%) is elegant met een aangename en lange nasmaak. Niet plakkerig of zoet, maar met een keurige aciditeit. Ietwat eendimensionaal, maar een aanrader voor het aperitief. En zelfs gecertifieerd vegan. Geproduceerd door de Nederlandse presentator Ilja Gort. Deze Italiaanse bubbel proeft heel conventioneel met best veel scherpe en metalige smaken. Dat lijkt misschien geen compliment, maar als alternatief voor het glas cava op café is dit een geslaagde poging. Anders ideaal als ingrediënt voor een brave spritz. Een van de weinige flessen waarin een alcoholische smaak in de wijn te bespeuren valt. Verder een notig aroma en een vettig mondgevoel zonder veel noemenswaardige accenten. Hiermee doe je de gemiddelde wittewijndrinker zeker een plezier. Het merendeel van de rode wijnen zonder alcohol kon niet echt bekoren. Deze diepdonkere cabernet sauvignon van het Australische Lindemans slaagt daar wel in. Kruidig, dik en vol in de mond met een uitgesproken neus: dit komt heel dicht in de buurt van conventionele rode wijn. Het lijkt erop dat we in de toekomst makkelijker zullen kiezen voor een gefermenteerde drank in plaats van een alcoholvrije versie van bijvoorbeeld wijn. Naast kombucha en kefir zijn er nog tal van andere opties. Zo ontdekten wij VILT, een artisanaal fermentatiebedrijf, dat een soda met gember en puntpaprika produceert. Heel uitgesproken, heel anders, maar zeker ook een aangename verrassing. Domaine des Grottes is producent van natuurlijke wijnen in hartje Beaujolais. Elk jaar laat hij een deel van z'n druivensap pasteuriseren om het vervolgens te laten trekken met tal van kruiden en aromaten. Het resultaat is een uitgesproken drank die elk jaar net wat anders smaakt. Ondanks de iets te actieve bubbel in de fles proefden wij rijp rood, salie en gember. Niet voor iedereen, maar wederom erg verrassend. Kombucha verovert stilaan de Vlaamse harten. Niet alleen gaan meer en meer mensen aan de slag met eigen recepten en fermentatieschema's, ook in de rekken verschijnt het drankje. Yugen is een bedrijf uit Gent dat heel mooi werk levert. Deze versie met gember en citroen is mooi in balans met net voldoende gefermenteerde smaken en een cleane afdronk. Alcoholvrij bier is niets nieuws en dat merk je in het aanbod. Zowel de klassieke namen en grote merken als kleinere en lokale brouwers hebben zich gewaagd aan een versie zonder alcohol. Of althans, met heel wat minder alcohol: wie de achterzijde van de flesjes en blikjes inspecteert, ontdekt vaak een minimaal percentage alcohol. Dat is op zich niet dramatisch, maar wel belangrijk voor zij die de alcohol echt willen of moeten laten. Deze versie van de bekende Deense pils smaakt niet te zoet en heeft zelfs een bittere afdronk. Voor de fijnproever misschien wat banaal, maar eigenlijk een mooi en lekker product. De productie van alcoholvrije bieren van Heineken liep niet altijd van een leien dakje. Cabaretier Youp van 't Hek haalde hun Buckler ooit door de mangel tijdens een conference en wat later verdween het bier zowaar uit de markt. Deze Heineken 0.0 is qua smaak en mondgevoel nauwelijks van de klassieke Heineken te onderscheiden en smaakte voor ons verrassend goed. Ondanks een gebrek aan body smaakt deze Leffe Blond heel erg naar... Leffe Blond, en dat is helemaal knap. Een fijnproever die het onderscheid zou proeven, denken wij. De Nederlandse craftbeer-brouwerij met de opvallende blikjes produceerde een IPA met amper (0,2%) alcohol. Toetsen komijn en korianderzaad en prettige bitters, prima spul!De gewone Fruitesse werd ontwikkeld om een nieuw publiek bierdrinkers aan te boren. Een heel zoet fruitbier dat on the rocks dient gedronken te worden. Ook deze 0.0 consumeer je op deze manier, met veel ijs dus, en dat werkt wonderwel. Nog steeds heel zoet, maar ook voldoende aciditeit die alles in balans houdt. De Cornet Oaked is een blond bier dat wordt gerijpt op eikenhouten snippers en dat proef je: een duidelijke houtsmaak overheerst dit bier. Wellicht niet voor iedereen, maar mooi in evenwicht en een hoge drinkbaarheid. Let wel: 0,3%. Ramon is de gezondere pint van brouwerij Roman; amper alcohol (0,3%) en minder calorieën. Betrekkelijk lichte smaken, maar een rijk mondgevoel en grote drinkbaarheid. Unaniem goedgekeurd door ons panel. BDA is een natuurlijk gebrouwen blonde lager uit de buurt van Luik. Een onbekende naam voor ons, maar een prachtig product met heel veel smaak: flink wat hop, zachte bitters en een heel fijne parel. Deze belandt sowieso in onze koelkast. Thrive ontwikkelde een biertje dat niet alleen smaakt, maar ook je lichaam deugd doet. Na het sporten kies je in plaats van een suikerdrank voor deze prima IPA. Misschien zorgen de extra proteïnen voor het rijke mondgevoel, maar dat draagt alleen maar bij aan de complexiteit van dit bier.