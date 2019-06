Chefkoks die zelf hun wijn maken? Ze zijn zo zeldzaam als pinot noir in Italië. Wij vonden vijf mooie voorbeelden van de kruisbestuiving tussen de keuken en de wijngaard.

Wijn maken met een eigen restaurant naast de deur, dat blijkt zo zijn voordelen te hebben. Zo moeten de eigenaars zich weinig zorgen maken over de verkoop van hun flessen: alle gasten van het restaurant zijn potentiële klanten. Daardoor sparen de wijnmakers marketing- en distributiekosten uit en houden ze meer winst over. Bovendien levert een dubbelproject ook een wisselwerking op tussen het restaurant en de wijngaard, zeggen de kokende wijnboeren. 'In het restaurant zijn we het gewend elke dag te proeven', zegt Yanick Dehandschutter. 'Zo vormen we een eigen stijl die we ook in onze wijngaard nastreven.'

...