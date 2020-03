Het is een misverstand dat enkel supermarkten, apotheken en krantenwinkels mogen open blijven. Alle voedingswinkels - waaronder dus de bakkers - blijven open. Dat zegt de bakkerijfederatie Vlaamse Bakkers.

'Onze sector zet alles op alles om de bevolking zo veilig mogelijk te voorzien van basisvoeding zoals brood', zegt Bruno Kuylen, directeur Bakkers Vlaanderen, de bakkerijfederatie. 'Onze leden werd geadviseerd de nodige maatregelen te treffen. Beperking van het contact in de winkel en afstand houden is de boodschap. We raden bovendien de consument aan om zoveel mogelijk elektronisch te betalen.'

'We merken dat sommige leden toch vrijwillig hun deuren sluiten, maar dat zijn er - zo schatten we op basis van telefonische contacten - maar vijf procent. Vaak zijn het oudere bakkers die zich zorgen maken over hun eigen gezondheid', legt de woordvoerder van de Vlaamse bakkers uit aan Belga. 'We dringen bij de federale regering erop aan om de Vlaamse sluitingspremie ook te laten gelden als de handelaar zelf wenst te sluiten.'

