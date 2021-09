De gerestaureerde abdijhoeve van Abdij van Park in Leuven is donderdag officieel in gebruik genomen, zo meldt het stadsbestuur.

Dankzij de vier partnerorganisaties die hun intrek in de hoeve nemen, Wonen en Werken - De Wikke, Landwijzer vzw, BoerEnCompagnie en Boer&Buiten kunnen bezoekers genieten van biologische stadslandbouw op de site.

In Abdij van Park werd van oudsher aan landbouw gedaan. De vier organisaties willen dat opnieuw in het leven roepen, en dankzij de recente restauratie is dat weer mogelijk. In de nieuwe hoevewinkel kunnen mensen producten uit de korte keten kopen. Wonen en Werken baat de winkel uit, en verkoopt biologische groenten en fruit van BoerEnCompagnie, die zijn velden enkele honderden meters verderop heeft liggen. In de kaasmakerij in het melkhuisje, ook in de abdijhoeve gelegen, verwerkt BoerEnCompagnie melk tot yoghurt, kaas, rijstpap en andere zuivelproducten.

In samenwerking met BoerEnCompagnie doet Boer&Buiten daarnaast aan landbouweducatie voor scholen, bedrijven en verenigingen. Landwijzer vzw organiseert vormingen voor toekomstige bioboeren, op de eerste verdieping van de abdijhoeve. 'Onze missie is om als kennis- en vormingscentrum bij te dragen aan de groei en ontwikkeling van kwalitatieve, professionele biologische en biodynamische landbouw in Vlaanderen', zegt Pieter Vermeiren, organisator van het Leertraject biolandbouw bij Landwijzer vzw. 'Bij Abdij van Park zitten we op een zeer toepasselijke plek om het leertraject biologische en biodynamische landbouw aan te bieden. Theorie, innovatieve landbouwpraktijken, ervaring en reflectie sluiten er perfect op elkaar aan.'

