Nu ook de kappers verplicht hun deuren moeten sluiten, kunnen we niet meer bij hen terecht voor vakkundige haarverzorging. Knack Weekend ging bij twee experts ten rade over the do's en don'ts. 'Laat de natuur vooral zijn gang gaan.'

Twee professionele kappers snellen te hulp met hun persoonlijk haaradvies. Aan het woord zijn Jitske Van de Veire, uitbaatster van De Wakko Kapper in Gent en Hasret Öztonga, zaakvoerster van Snip Snip in Antwerpen. Van tips rond het wassen van onze lokken tot de drang om iets te doen aan onze uitgroei in coronatijden: deze deskundigen laten geen enkele vraag onbeantwoord.

Waar moet ik op letten bij het wassen?

Hasret: 'Er gebeurt iets moois wanneer we enkele dagen onze haren niet wassen: de hoofdhuid reinigt zichzelf. Dit proces vergt wel wat tijd, maar laat dat nu net zijn wat we allemaal in overvloed hebben. Profiteer van de situatie en probeer je haar zo lang mogelijk niet te wassen.'

'Je kan die periode perfect opbouwen: was je je haar normaal elke dag? Was het dan eerst om de twee dagen en verleng de wasbeurt zo steeds meer. Hierdoor wordt je haar minder snel vettig en droogt het ook niet uit. Over uitdroging gesproken: laat je corona-manen aan de lucht drogen en laat je föhn, stijltang en krultang zoveel mogelijk links liggen.'

Jitske: 'Wassen doe ik hoogstens drie keer per week: twee keer met mijn Kevin Murphy shampoo en conditioner en een keer met een zilvershampoo om mijn haar optimaal blond te houden. Na de zilvershampoo geniet ik van een extra voedend masker om mijn lokken te verzachten. Wanneer ik mijn haar met de haardroger droog, doe ik er nog een hittebestendige lotion in en na het drogen een glansspray.'

Vettig haar kan je makkelijk invlechten. © iStock

'Merk ik in de tussentijd dat mijn haar vettig wordt, dan steek ik het op of vlecht ik het in. Het is trouwens een mythe dat droogshampoo ongezond is voor je haar. Dit klopt niet, gebruik het dus gerust als je je daardoor zelfzekerder voelt.'

Hasret: 'Een gouden tip is om je haar in twee sessies te wassen. Op die manier werk je tijdens de eerste spoelbeurt al het overtollige stof en vet weg. Als je daarna nog eens wat shampoo aanbrengt op je haar, kan die veel beter inwerken. Let wel op: gebruik niet meer shampoo dan je normaal zou doen, maar verdeel de hoeveelheid simpelweg over twee sessies.'

'Mensen die een vette hoofdhuid hebben, mogen niet te hard masseren tijdens het wassen: dat werkt contraproductief want hierdoor raken de talgklieren in overdrive. Wordt je haar heel snel vettig en snak je naar wat verfrissing tussen de wasbeurten in? Maak je haar lichtjes vochtig en hydrateer de haarpunten met wat conditioner. Spoel het grondig uit en geniet van een luchtig gevoel zonder je haar onnodig te wassen.'

Wat doe ik met gekleurd haar?

Jitske: 'Je kan niet eender welke haarverzorging gebruiken: is je haar blond gekleurd, gebruik dan een zilvershampoo. Heb je het bruin laten kleuren, gebruik ook dan een aangepaste kleurenshampoo. Op die manier behoudt je haar langer zijn kleur, niet onbelangrijk nu je even niet naar de kapper kan. Vul ook altijd je shampoo aan met een bijhorende conditioner. Kleur je haar ook niet zelf maar verbijt voor een tijdje die vervelende uitgroei. Zelf kleuren raad ik echt af, het risico dat het misloopt is groot.'

Gebruik een shampoo en conditioner die bij je passen. © Getty Images/iStock

Hoe voed en onderhoud ik mijn haar?

Hasret: 'Ik zweer bij Casterolie. Dat is een plantaardige olie die omega zes vetzuren bevat én vitamine E. Het helpt om de hoofdhuid in balans te houden en maakt het haar soepeler. Maak er net als ik een routine van en breng dagelijks een paar druppeltjes aan op licht vochtig haar.'

'Ook af en toe een haarmasker aanbrengen is echt een must om je haar te voeden: een (twee)wekelijks maskertje geeft je lokken meer glans en stevigheid. Zeker mensen die gekleurd haar hebben moeten hier een gewoonte van maken. Het is wel ontzettend belangrijk dat je hiervoor uitgebreid de tijd neemt. Het masker snel uitsmeren terwijl je onder de douche staat en na vijf minuten afspoelen is not done. Was je haar grondig en maak het daarna handdoekdroog: op nat haar kunnen de werkzame ingrediënten immers niet intrekken. Strijk het masker van boven naar beneden uit over heel je haar en sla hierbij de haarwortels over. Wikkel voorzichtig je haren in een zachte handdoek en laat het masker minstens twintig minuten trekken. Wie heel droog of beschadigd haar heeft, mag gerust een nachtje met het masker slapen. Spoel het daarna zorgvuldig uit en je haar zal je dankbaar zijn.'

Welke kapsels zijn ideaal voor deze coronatijden?

Hasret: 'Probeer tijdens de crisis zoveel mogelijk voor naturel te gaan om de herstelling van je haar te bevorderen. Mensen met krulhaar die hun haar in normale omstandigheden stijlen, kunnen hun haar nu even een pauze gunnen. Een nonchalante dot of staart zijn aan te raden, maar let er wel op dat er geen metalen stukjes in je rekkers zitten, die maken je haar kapot. Gebruik bij voorkeur rekkers gemaakt uit nylon of van die telefoonkabeltjes.'

Jitske: 'Steek ook zeker nooit je haar op als het nat is want dan breekt het. Wees ook voorzichtig als je je haar losmaakt, doe het met liefde.'

Gun je krullen even rust. © iStock

Wat zijn de valkuilen die ik moet vermijden?

Jitske: 'De grootste valkuil is ongeduld. Je kan je haar zeker trainen om minder vettig te worden, maar verwacht niet meteen resultaat. Als je je haar normaal elke dag wast is het praktisch onmogelijk om je haar een week clean houden. Besef dat dat tijd vraagt, want eigenlijk is het je hoofdhuid die vettig wordt en niet je haren. Als die het gewend is om vaak gewassen te worden, irriteert die al snel.'

'Nog iets wat heel veel mensen niet beseffen, is dat je je haar ook 's nachts kunt beschadigen. Wat hier heel goed tegen helpt, is je haar invlechten. Doe dat echter nooit met nat haar.'

Mag ik mijn haar zelf knippen?

Jitske: 'Ik kan het niet vaak genoeg zeggen: beheers je zoveel mogelijk en wacht met knippen tot na de crisis. Een ongelukje is snel gebeurd en het risico dat het misloopt is groot. Door zelf aan je haar te prutsen geef je ons alleen nog maar meer werk en jezelf onnodige haarstress. Afwachten is in dit geval de boodschap: als dit alles achter de rug is, ga je des te meer genieten van een knipbeurt.'

