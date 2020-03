Cîme wil minder afval creëren en zet een nieuwe stap in de goede richting. Na zeven jaar in de business, achtten de oprichtsters van het Belgische verzorgingsmerk de tijd rijp voor een refill-systeem voor hun shampoo en douchegel.

Na een paar jaar in de advocatuur besloten Isabel Coppens en Anke De Boeck om het roer om te gooien. Het ondernemerschap lonkte en na een trektocht in de Himalaya was het zaadje geplant. Isabel en Anke stampten in 2012 een Belgisch duurzaam beautymerk uit de grond met als kernwaarden: geen tests op dieren, biologische ingrediënten en zo transparant mogelijk. 'Het doel van Cîme is een duurzame optie bieden aan mensen die hun huid willen verzorgen met kwalitatieve en aantrekkelijke producten. Zo hopen we meer mensen aan te spreken dan enkel diegenen die al uit zichzelf in biowinkels shoppen.'

Je ecologische voetafdruk verminderen doe je niet alleen door producten met duurzame ingrediënten te kopen, maar ook door zo min mogelijk wegwerpverpakkingen aan te schaffen. 'Onze klanten vroegen er al langer naar, dus zijn we aan de slag gegaan om te onderzoeken hoe we dit zo ecologisch en hygiënisch mogelijk konden aanpakken,' lichten Isabel en Anke toe. Voorlopig bieden ze het hervulsysteem enkel aan voor de 'Nuts About You'-producten die in een gerecycleerde plastic fles zitten. 'We willen immers geen synthetische bewaarmiddelen toevoegen aan onze producten, maar uiteraard wel garanderen dat je product na het hervullen nog veilig blijft om te gebruiken. Dat is simpeler met shampoo en vloeibare zeep in plastic dan met een dagcrème in een glazen pot. We hopen het systeem in de toekomst wel uit te breiden naar andere producten.'

Cîme-oprichtsters Isabel Coppens en Anke De Boeck © StudioNuNu

Is het de moeite om je fles opnieuw te laten vullen, in plaats van een nieuwe te kopen? 'Zeker wel', klinkt het bij de oprichtsters. 'We rekenden uit hoeveel plastic flessen je met dit systeem kunt uitsparen. Volgens onze berekeningen gebruikt een persoon gemiddeld zo'n viertal flessen shampoo en een viertal flessen douchegel. Dat zijn dus acht plastic flessen per persoon per jaar die in de vuilnisbak belanden. Hervullen bespaart wel degelijk heel wat afval.' Het refill-systeem zelf hebben ze ook zo ecologisch mogelijk aangepakt. 'Een refill bestaat uit een kartonnen doos en een soort 'wijnzak'. De zak is gemaakt van zacht plastic, dat niet werd bedrukt of bestickerd. Dit zorgt ervoor dat de recyclage ervan technisch makkelijker is. Eén nieuwe fles shampoo of douchegel komt qua plastic afval overeen met zeventien hervulde flessen.'

Praktisch Breng een lege 'Nuts About You' fles mee naar een van de geselecteerde verkooppunten en laat die opnieuw vullen. Op die manier bespaar je vier euro ten opzichte van een nieuwe fles. Je vindt de CÎME refill stations terug in de drie Supergoods winkels, de zeven Juttu winkels en bij Harvest Club, Host en Fonetik. In de komende maanden zal het systeem verder uitgerold worden in andere verkooppunten. Meer informatie via cime-skincare.com

