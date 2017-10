Romulus keert terug naar Rome

Een wolvenmoeder die de broers Romulus en Remus zoogt: het is het beroemde symbool van de Italiaanse hoofdstad. Na meer dan een eeuw mag Rome zich ook weer echt de thuis van wolven noemen: verborgen camera's filmden een hele familie in een natuurreservaat net buiten de ringweg rond de stad.

Het natuurreservaat, Oasi Castel di Guido, ligt dichtbij de Romeinse luchthaven Leonardo da Vinci. De camera's registreerden twee volwassen dieren met twee jongen, die kwamen drinken bij een waterbron. De biologen die de dieren volgen gaven het mannetje kreeg de bijnaam Romulus.

Herstel

De wetenschappers vermoeden dat de dieren afkomstig zijn van het gebied rond het Meer van Bracciano, ten noorden van Rome. Het is een van de weinig plekken in Italië waar wolven konden overleven. Tot begin de jaren zeventig van de vorige eeuw werd de jacht op wolven immers aangemoedigd in het land. Pas in 1971, toen er amper nog honderd exemplaren over waren, werd de soort beschermd. Sindsdien heeft de populatie zich hersteld tot 1.500 à 2.000 dieren in Italië.

De biologen benadrukken dat de boeren in de regio zich geen zorgen hoeven te maken: uit de uitwerpselen van de wolven blijkt dat ze het niet op vee gemunt hebben. De wolven blijken zich enkel te voeden met wilde zwijnen, die erg talrijk zijn en voor heel wat boeren overlast veroorzaken.