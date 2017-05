Iconische Londense taxi's worden elektrisch

Vanaf 1 januari 2018 moeten alle nieuwe taxi's in Londen puur elektrisch rijden, in een poging de enorme dieselvervuiling in de stad aan te pakken. Om al die wagens van voldoende stroom te voorzien, investeert Transport for Londen (TfL) 18 miljoen pond (21 miljoen euro) in snelle laadinfrastructuur. Het geld wordt gebruikt voor de bouw van laadpalen en het versterken van het stroomnet.

Snelle laadpalen

Dit jaar nog moeten 75 laadpunten actief zijn, om tegen 2020 driehonderd laadpunten klaar te hebben. Londen heeft nu al een vrij uitgebreide laadinfrastructuur, maar het geld zal gebruikt worden voor erg snelle laders, die de batterij van de auto's in minder dan een halfuur vol kunnen tanken.

Sommige laders zullen enkel door taxi's gebruikt kunnen worden, maar een groot deel van het net wordt ook beschikbaar voor andere chauffeurs. Om het zo toegankelijk mogelijk te maken, worden de palen uitgerust met een standaard lezer voor bank- en kredietkaarten. Er is dus geen speciaal lidmaatschap vereist.

Giftige lucht

"Er is dringend actie nodig om de giftige lucht in Londen te zuiveren en de hoofdstad te vrijwaren van de meest vervuilende voertuigen", zegt TfL-directeur Ben Plowden. "Een uitgebreid netwerk van snelladers is fundamenteel om autogebruikers te helpen om de overstap naar elektrisch rijden te maken. Dat is met name belangrijk voor de taxi- en transportsectoren, die in de volgende jaren het aantal verplaatsingen met uitstootvrije voertuigen drastisch willen opvoeren."

(IPS)