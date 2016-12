Koopjes in de Lichtstad

Waar?

Parijs

Waarom?

De solden, van 11 januari tot 14 februari.

Wat valt er te beleven?

Tijdens de soldenperiode kunnen de kortingen oplopen tot zeventig procent. De winkels zijn vaak extra lang en op zondagen geopend.

Hotel?

Hotel Fabric ligt tussen de Place de la Bastille en de Place de la République, een deel van Parijs waar in de negentiende eeuw tijdens de industriële revolutie arbeiderswijk Ménilmontant ontstond. Dat er overdag gezwoegd werd in ateliers en werkplaatsen, wil niet zeggen dat het er een dode boel was. 's Avonds zochten de arbeiders vertier in cafés en bij cabaretvoorstellingen.

Hotel Fabric is zelf gehuisvest in een voormalige textielfabriek en brengt een hommage aan beide aspecten. De stalen balken, hoge ramen, bakstenen muren en onbewerkte pilaren herinneren aan het fabrieksverleden. Neonreclameborden voor cabaret- en theatervoorstellingen herinneren aan vrolijke avonden. Het verleden als textielfabriek komt terug in de kamers, waar robuuste meubels en oude pakkisten een leuk contrast vormen met diverse kleurrijke luxestoffen.

De 33 kamers zijn verdeeld in verschillende comfortklassen, maar dankzij de hoge plafonds ogen ze allemaal bijzonder ruim. De goedkoopste kamers kun je boeken vanaf 192 euro. Gezinnen met kinderen kunnen terecht in kamers voor drie of vier personen.

Een uitgebreid Frans ontbijtbuffet wordt geserveerd in de lobby, voor thee en koffie kun je de hele dag terecht in de koffiehoek, voor een drankje in de avond is er de Honesty Bar. Op sportief vlak komen de gasten aan hun trekken in de moderne fitnessruimte, waar je, als je dat wenst, begeleiding kunt krijgen van een coach. Ontspannen kan in de Turkse hamam of tijdens verschillende beautybehandelingen.

Overal in het hotel kun je gebruikmaken van snel internet, gasten kunnen bovendien een iPad of touchscreen-jukebox lenen van de receptie.

Hotel Fabric, 31 rue de la Folie Méricourt, 75011 Parijs, +33 (0)1 43 57 27 00

Het elfde arrondissement, de wijk waar Hotel Fabric ligt, behoort tot de hipste en levendigste van Parijs. Omdat de woningen er nog betaalbaar zijn, trekken veel jongeren, studenten en kunstenaars erheen.

Aan de Rue Oberkampf struikel je bijna over de hippe winkeltjes, clubs en trendy restaurants. Modeboetieks zijn er te veel om op te noemen.

Tips

Voor wie even een ander soort winkel wil bezoeken, zijn de boekwinkels Ofr. en Le Livre à Venir aanraders. Ofr. is gespecialiseerd in magazines en boeken over mode en design en brengt zelf, als onafhankelijk uitgever, boeken uit. Ook worden er geregeld tentoonstellingen en evenementen georganiseerd. Le Livre à Venir heeft een fijne selectie tweede-handsboeken over onder andere kunst, literatuur, fotografie, mode...

Even ontkomen aan de drukte? Op de beroemde begraafplaats Cimetière du Père-Lachaise, ook in het elfde arrondissement, kun je in alle rust rondwandelen en zoeken naar de graven van beroemdheden als Jim Morrison van The Doors, Chopin, Marcel Proust, Edtih Piaf, Yves Montand en Oscar Wilde. (MS)