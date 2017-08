Dit moet je volgens de locals wel en niet doen op Texel

Wel doen

1. Beach barbecuen. Rond een uur of vijf verlaten de meeste strandgangers het strand. Dat betekent rust en ruimte voor een gezellige strandbarbecue. Geniet van een frisse duik terwijl de zon in het water zakt.

2. Picknicken in het bos. Op een warme zomerdag kun je heerlijk picknicken op een schaduwrijke plek. Zoek een plekje in het bos bij de Dennen of de jachthaven in Oudeschild.

3. Geheime strandjes. Bij de jachthaven van Oudeschild zijn geheime strandjes waar alleen de echte Texelaars het bestaan van weten. Perfect voor een middag kite- of windsurfen.

4. Wandeling op het strand. Is de wind wat krachtiger en frisser? Plan dan je dag voor een mooie strandwandeling. Wandel met de wind in de rug want dan zie je het zand over het strand waaien in plaats van in je ogen.

5. Eet de natuur. Veel groenten en fruit in de Texelse natuur zijn eetbaar en ontzettend lekker. Probeer bijvoorbeeld eens thee te maken van rozenbottel, limonade te drinken met zoete vlier, of pluk bramen voor in je jam.

6. Zomerfestivals. Wat veel mensen niet weten is dat er op Texel ook zomerfestivals worden georganiseerd. Zo geniet je van toffe artiesten op Sommeltjespop, eet je je buik rond op Beach Food Festival en kom je in de tropische sferen tijdens het Tropical Sea Festival.

7. Indian Summer. Ook in het najaar kan je nog volop van Texel genieten. Dankzij de ligging aan de warme Waddenzee kun je in het najaar ook nog genieten van hoge temperaturen.

Niet doen

1. Zwemmen bij de pier. Voor een verfrissende duik in de zee ben je op Texel op de goede plaats. Maar pas op bij de pieren, daar staat een sterke stroming.

2. Overdress. Op Texel zegt men: "doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg". Je rode lippenstift, grote zonnebril en maxi dress hoeven dus niet mee op een dagje strand.

3. Haasten. Ga mee in de Texelse mañanamentaliteit.

4. Zeehondjes aaien. Het strand is hun favoriete plek om uit te rusten. Als je een zeehond probeert te aaien kan die wel eens van zich afbijten. Letterlijk en figuurlijk.

5. Het vaste land. Texelaars zijn erg trots op hun eiland en praten daarom liever niet over het vaste land. Een brug tussen Den Helder en Texel is dan ook een gevoelig onderwerp.