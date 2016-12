'Nu pas is duidelijk geworden welke erfenis Michelle Obama nalaat'

Het einde van 2016 is in zicht en dat betekent naast het optuigen van de kerstboom, de traditionele cadeautjesjacht en het bedenken van een origineel kerstmenu ook de verkiezing van de Mensen van het Jaar. Onze redactie gaat dan op zoek naar de persoon in de sector van de lifestyle die ons het meest verbaasde, ontroerde of verraste. Verschillende figuren passeerden de revue, maar bij elke discussie kwam telkens één naam bovendrijven, die van Michelle Obama. Nochtans heeft zij dit jaar niets bijzonders ontworpen of spectaculairs gerealiseerd. Toch beroert ze onze gemoederen, toch is zij erin geslaagd ons te raken. Niet met een verkiezingsoverwinning of met een specifieke daad, maar gewoon door haar manier van leven, haar levensstijl.

Waarom we haar dit jaar pas verkiezen, hoor ik u denken ? Ze is tenslotte al acht jaar first lady. Omdat nu pas duidelijk is geworden welke erfenis ze nalaat. Michelle Obama reed een zo goed als foutloos parcours, terwijl de wereld kritisch en mét een vergrootglas toekeek. In de begindagen van Barack Obama's ambtstermijn werd ze weggezet als de boze zwarte vrouw. Ze leek in niets op haar voorgangsters. Ze was aanvankelijk niet erg enthousiast over de rol die ze zou moeten gaan spelen, ze verkondigde op verrassende wijze haar mening, ze was niet het type dat overal geforceerd liep te glimlachen. Maar de wereld leerde al snel haar oprechte gulle lach en haar toewijding voor de minderbedeelden kennen. Ze gaf de rol van first lady een warme, toegankelijke en intelligente invulling.

Michelle Obama heeft een ongelofelijke naturel. Ze verscheen al dansend en zingend in televisieshows. Ze ging met kinderen touwtjespringen in de tuin van het Witte Huis, ter promotie van haar campagne tegen obesitas bij kinderen. Nooit was ze te beroerd om zich te engageren ten voordele van een betere wereld.

Als stijlicoon maakt ze al evenzeer indruk. Ze koos bewust voor jonge ontwerpers om hen een duwtje in de rug te geven. De kleurrijke jurk maakte ze tot haar handelsmerk, net als de kitten heel of het kleine, comfortabele hakje. Met haar rijzige gestalte, mooie rondingen en gespierde armen is ze misschien geen klassieke schoonheid, toch straalt ze en is haar vrouwelijkheid ontegensprekelijk en authentiek.

Ook haar rol als moeder vervult ze met verve. Ondanks de drukke agenda en het publieke leven, hecht ze veel belang aan de privacy van haar gezin. Er is veel inkt gevloeid over haar eis om het avondmaal steevast in intieme familiekring te nuttigen. Ze overtuigde haar moeder om van Chicago naar Washington te verhuizen om haar een handje te helpen met de opvoeding van haar dochters Malia en Sasha, zodat ze hen niet uit handen hoefde te geven aan een nanny. Ook al wonen ze in het Witte Huis, ze wil haar dochters een zo normaal mogelijk leven geven. In een interview met Oprah Winfrey vertelde ze dat ze het personeel had opgedragen de bedden van Malia en Sasha niet op te maken en hun kamers niet op te ruimen. Dat moesten ze zélf doen.

Wat Michelle Obama nog het meest bewonderingswaardig maakt, is dat ze alles zo elegant weet te combineren. Waar wij vaak worstelen om een goede ouder, partner, vriend en collega te zijn, slaagt zij er ogenschijnlijk moeiteloos in al die rollen geloofwaardig in te vullen, zonder daarbij zichzelf tekort te doen. Ze is een inspirerende vrouw en een icoon van deze tijd. Daarom verkoos onze redactie haar met grote eensgezindheid tot Vrouw van 2016.

RUTH GOOSSENS