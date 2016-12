Italiaanse trouwkoppels hoeven elkaar geen trouw meer te beloven

Binnenkort hoeven Italianen in hun huwelijksbelofte geen eeuwige trouw aan hun partner meer te beloven. Politici in Rome zijn druk doende de civiele code aan te passen aan de huidige realiteit. Die leert dat Pinocchio niet toevallig bedacht is door een Italiaan.