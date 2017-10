'Is de moderne temperatuurmethode wel een voorbehoedsmiddel?'

Een paar jaar geleden schreef ik boeken en columns over zwangerschap, geboorte en jong ouderschap. Een deel van de research zit 'm dan in uitvinden hoe je niet zwanger wordt, informatie die quasi elke jonge ouder na een geboorte en een slapeloze nacht of twintig als extreem dringend ervaart. Toevallig was de methode die Eva besprak - eentje uit de school 'moderne temperatuurmethode' / NFP (Natural Family Planning) of de recentere merknaam 'Sensiplan' - toen up and coming.

...