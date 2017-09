Hoe anticonceptie een zaak van beide partners wordt: een oude methode in een modern jasje

Ondanks steeds luider wordend boegeroep op sociale media zweren vrouwen in de twintig nog steeds bij de klassieke anticonceptiepil. Een enquête van chemiereus Bayer over een medicijn lezen we met kritische blik, maar een rondvraag tijdens een avondje op café levert in heel wat vriendengroepen wellicht een gelijkaardig resultaat op: ongeveer driekwart van de vrouwen die anticonceptie gebruiken, 'zit aan de pil'. Deze redactrice, jarenlang een trouwe pillenslikker, besliste daar niet meer aan mee te doen.

...