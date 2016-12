Zien: Brits kunstenaar 'schildert' met jeans

Ian Berry 'schildert' realistische kunstwerken door oude denim te verknippen en te plakken, haast als mozaïektegels. Zijn fascinatie met het materiaal kwam er toen Berry een stapel oude jeansbroeken zag liggen en de verschillende contrasterende kleuren blauw hem in het oog sprongen. Een schaar en wat lijm later en Berry had zijn niche gevonden die hem prompt een plek in de Art Business News "30 under 30" lijst opleverde.

'Hoewel hij erkent dat het begon als een experiment werd Berry zich bewust van zijn eigen connectie met jeans - en de connectie die anderen mensen met jeans hebben", staat te lezen op de website van de kunstenaar die het pseudoniem 'Denimu' onder zijn werk zet.

Where did I put those scissors A photo posted by Ian Berry | Art With Denim ✂️👖 (@ianberry.art) on Dec 17, 2016 at 4:14am PST

Zijn unieke methode leverde hem al opdrachten op van de James Dean Estate, en ook Debbie Harry, Jennifer Saunders, Giorgio Armani en Giselle Bündchen hebben hun beeltenis laten vereeuwigen in indigo. In november had hij zijn eerste grote solotentoonstelling Behind Closed Doors, over het (harde) leven in Londen.