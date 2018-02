Waarom dragen creatieve mensen meestal zwarte kleding?

Vans ziet het somber dit voorjaar: de nieuwste capsulecollectie 'Made For The Makers' omhelst vier klassieke Vans modellen (sk8-Hi Reissue UC, Old Skool UC, Authentic UC en Classic Slip-On UC) die voor de gelegenheid volledig in het zwart gehuld zijn. Met deze collectie viert Vans naar eigen zeggen creatievelingen en hun bijdrage aan de kunst-, muziek- sportwereld en de street culture. "Voor de surfboard shaper, barbier, illustrator, tattoo artiest of barista: de Made for the Makers collectie is zorgvuldig ontworpen voor arbeidsintensieve jobs binnen de creatieve sector om zo maximaal comfort te garanderen zonder compromissen te sluiten op vlak van stijl." Een zwarte sneaker is een verfrissend vervolg op de witte kicks die ons al vier jaar lijken te achtervolgen, en de match met creatieve beroepen is er niet naast. Maar hoe komt het dat we kunstzinnigen meestal aan een zwarte outfit koppelen?

Het is behoorlijk waarschijnlijk dat het antwoord op deze vraag niet lineair is. Wars van het idee dat iedereen wel zijn eigen stijl en smaak heeft zullen de meeste mensen zich hullen in de kleding die past bij hun job, hun (gewenste) plek in de maatschappij en hun identiteit - een soort uniform waarmee ze in één klap een visueel visitekaartje kunnen achterlaten. Dat het statement "dat creatieve mensen zich doorgaans in het zwart kleden" de ronde doet spoort mensen die zich creatief bezig houden (of graag zo gepercipieerd worden) dus aan om hun kleerkast eveneens monotoon te houden. Het is een statement maken, maar zeggen dat je zo net géén statement maakt. Het is makkelijk en uitdagend, bevrijdend en bekrompen tegelijk om je in een enkele tint te hullen.

Op het internet doen verschillende uiteenzettingen over de vraag "Maar waaròm dan?" de ronde. Een bloemlezing van de meest voorkomende verklaringen:

Zwart is praktisch want toont vuil minder makkelijk. Of je nu je kunst etaleert op een canvas, een kuitspier of in een koffiekopje, de kans bestaat dat je vlekken zal maken. Op een zwart shirt valt het stof, de verf of het koffiegruis nu eenmaal iets minder op. Saaie, maar aannemelijke verklaring.

Zwart leidt de aandacht niet af van de kunst die ze maken. Je wil dat mensen kijken naar wat je aan het maken bent, niet naar de drukke print op je shirt.

Creatievelingen willen geen waardevolle creativiteit verspillen aan ingewikkelde outfits. Er kruipt al zoveel energie in het bedenken van patronen, vormen, kleuren en concepten in hun werk of hobby, dat ze die echt niet nog eens in hun outfit willen gieten ook.

Hun dresscode is het enige standvastige in hun leven. Creatieve mensen hebben een brein dat nooit stilstaat, dat overal verbanden ziet en de hele tijd prikkels verwerkt. Het creatief proces is een rollercoaster van emoties - een zwarte outfit zou wel eens hun enige houvast kunnen zijn.

