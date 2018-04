Derde editie Fair Fashion Fest: duurzame mode in de spotlight

Op 29 april 2018 is het MIAT opnieuw de hotspot om bij te leren over eerlijke mode. Geniet van een dag boordevol workshops, infosessies en advies over eerlijke kledij. Ontdek ook nieuwe collecties en merken op de fair fashion markt.

Enkele merken en winkels die aanwezig zullen zijn op de duurzame modemarkt: Yak &Yeti, Mr. Manchette, Supergoods, Marmod, HNST, Carpet of Life, Pure by Luce, Mieke, Marjan Storme, Visitrice en ShoeRise.

Op het festival leer je dat er een groot aanbod alternatieven is als je duurzaam wil shoppen én dat duurzame mode ook betaalbaar en modieus kan zijn. de slogan van deze editie is 'Wear The Change' en wil de bezoeker activeren om zelf verandering aan te drijven. Hoe dat kan? Kiezen voor ecologische en ethische mode.

Dit jaar is de modeshow geen klassiek défilé, maar kiest styliste Yana Gaevskaya voor een originele aanpak. Naast een modeshow is er ook een expo, die opgevat werd als schouwspel van beeld, klank en ervaring. Samen met de modeshow vormt deze expo een totaalervaring.

Talks

Het festival wist ook enkele interessante sprekers te strikken. Zo zal Lieve Blancquaert vertellen over haar ervaring in Bangladesh. De fotografe trok met haar camera naar het hart van de ramp in Rana Plaza. Verder gaan Sara Ceustermans (Schone Kleren Campagne), Jef Van Hecken (Wereldsolidariteit) en Tatiana De Wée (Fashion Revolution) in gesprek met gastvrouw Aurélie Van de Peer (Charlie Magazine). Ze analyseren de ramp in Rana Plaza, de gebeurtenis die de wereld wakker schudde.

Sarah Vandoorne (Ontketening.be) gaat het gesprek aan met enkele ondernemers die het verschil maken. Tom Duhoux (HNST Jeans), Murielle Scherre (La fille d'O) en Sophie Devolder (Happy Kiddo) zetten we nieuwe vormen van ondernemen in de kijker.Ook op het programma: Evelien Bossuyt (fairfashion.be) die nadenkt in een panelgesprek over hoe we als consument het verschil kunnen maken. Martje Theuws (SOMO), Niels Oskam (Rank a Brand), Sofie Vanblaere (Netwerk Bewust Verbruiken) en Thomas Mels (OWW) verdiepen zich in duurzaam shoppen.

