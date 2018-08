Gouden Carolus met whisky valt in de prijzen op Belgisch bierfestival

Het Anker viel al twee keer eerder in de prijzen, maar slaagt er als eerste in met hetzelfde bier twee jaar na mekaar de consumententrofee te winnen. 'Onze bezoekers kiezen voor diversiteit, dat zie je aan de top tien van winnende bieren', zegt Freddy Van Daele, voorzitter van de Belgische bierconsumentenvereniging Zythos vzw. 'Er waren slechts twee traditionele bieren in die top tien terug te vinden. Het is uniek dat eenzelfde bier twee jaar na mekaar de hoofdprijs wegkaapt, dat zegt veel over de kwaliteit van het bier.'

De Gouden Carolus Cuvée van de Keizer Whisky Infused is een combinatie van twee producten die Het Anker zelf produceert: Gouden Carolus Single Malt Whisky en Gouden Carolus Cuvée van de Keizer bier. Dit resulteert in een krachtig en volmondig bier met subtiele toetsen van vanille, eikenhout en chocolade. 'We hebben de perfecte balans gevonden tussen twee producten, en zijn daar bijzonder fier op. Deze prijs kunnen we enorm waarderen, het is een bevestiging dat we goed bezig zijn en dat onze visie geapprecieerd wordt', zegt Charles Leclef van brouwerij Het Anker.

Ook de voorzitter van de federatie van Belgische Brouwers, Jean-Louis Van de Perre, ziet een verandering in de wereld van Belgische bierbrouwers. 'We hebben onze voorwaarden voor lidmaatschap aangepast, nu is het niet meer noodzakelijk om vijf jaar een brouwerij te hebben en minstens 3.000 hectoliter per jaar te produceren', zegt hij. 'Onze biercultuur werd erkend door Unesco, het is een grote verantwoordelijkheid om ze te blijven ontwikkelen en beschermen', besluit hij.