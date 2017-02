Frites Atelier: Sergio Herman opent luxefrituur in Antwerpen

Ook de Antwerpenaren kunnen kennismaken met de luxefrieten van Sergio Herman. De sterrenchef opent vrijdag de eerste Belgische vestiging van zijn Frites Atelier Amsterdam, in de Korte Gasthuisstraat, tegenover bakker Goossens.

Het project - dat al drie filialen telt in Nederland - heeft als doel om frieten van topkwaliteit te serveren - én toegankelijk voor iedereen - waarbij naast de smaak ook de beleving en gastvrijheid een belangrijke rol spelen. Dat legde hij vanmorgen nog eens uit op Studio Brussel. 'Ik denk dat er in Vlaanderen fantastische friet wordt gebakken, maar wij zijn toch net iets anders. We gaan ook voor een stukje mee in de beleving. De zaak straalt ambacht uit, je komt terecht in een soort atelier. Maar de focus ligt vooral op de friet.'

Alleen het beste is goed genoeg. In de luxefrituur gebruikt hij enkel Zeeuwse aardappelrassen. Er kan gekozen worden uit enkele fijne sauzen die regelmatig zullen wisselen, allemaal bedacht door Herman. Zoals creaties op basis van basilicum, peper, truffel, béarnaise en de echte 'Belgische' mayonaise. Onder de zogenaamde 'Specials on top' horen onder meer Vlaamse Stoverij en New York Pastrami. Als extraatje voorziet hij een groentegerecht dat tussen 5 en 7,5 euro zal kosten.

Er zijn ook enkele creatieve breinen bij het project betrokken, zoals de Belgische cartoonist Kamagurka. Hij ontwerpt de servetten, waarop grappige tekeningen te zien zijn.