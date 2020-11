Donkere dagen smeken om een extra dosis gezelligheid. Zet de tafel vol kaarsen en geniet. #Zorgvoorlicht.

1. Pillar candle (45 euro), Lex Pott voor Hay, te koop via espoo.be

2. Piu candle (43 euro per set van 3), Ann Vincent, te koop via nomad-objects.com

3. Witte kegelvormige kaars (4,80 euro per set van 6), Hema, hema.com.

4. Glazen kandelaar (34,95 euro), Urban Nature Culture, te koop via debijenkorf.be

5. Pillar candle (39 euro), Lex Pott voor Hay, te koop via espoo.be

6. Groene spiraalvormige kaars (25 euro per set van 6), Hay, te koop via debijenkorf.be

7. Roze kandelaar (95 euro), ABS Objects, te koop via nomad-objects.com

8. Piu candle (43 euro per 3 stuks), Ann Vincent, te koop via nomad-objects.com

9. Roestbruine kegelvormige kaars (35 euro per set van 6), Hay, te koop via debijenkorf.be

10. Mosgroene kandelaar (36,90 euro), Matti Klenell voor Iittala, te koop via debijenkorf.be

11. Pillar candle (49 euro), Lex Pott voor Hay, te koop via espoo.be

12. Twist candle, Lex Pott (25 euro), te koop via nomad-objects.com

13. Piu candle (43 euro per 3 stuks), Ann Vincent, te koop via nomad-objects.com

.

1. Pillar candle (45 euro), Lex Pott voor Hay, te koop via espoo.be 2. Piu candle (43 euro per set van 3), Ann Vincent, te koop via nomad-objects.com 3. Witte kegelvormige kaars (4,80 euro per set van 6), Hema, hema.com. 4. Glazen kandelaar (34,95 euro), Urban Nature Culture, te koop via debijenkorf.be 5. Pillar candle (39 euro), Lex Pott voor Hay, te koop via espoo.be 6. Groene spiraalvormige kaars (25 euro per set van 6), Hay, te koop via debijenkorf.be 7. Roze kandelaar (95 euro), ABS Objects, te koop via nomad-objects.com 8. Piu candle (43 euro per 3 stuks), Ann Vincent, te koop via nomad-objects.com 9. Roestbruine kegelvormige kaars (35 euro per set van 6), Hay, te koop via debijenkorf.be 10. Mosgroene kandelaar (36,90 euro), Matti Klenell voor Iittala, te koop via debijenkorf.be 11. Pillar candle (49 euro), Lex Pott voor Hay, te koop via espoo.be 12. Twist candle, Lex Pott (25 euro), te koop via nomad-objects.com 13. Piu candle (43 euro per 3 stuks), Ann Vincent, te koop via nomad-objects.com .