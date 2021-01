Heel wat vrouwen hebben hun stempel gedrukt op de mode, de architectuur en het grafisch ontwerp in ons land. Toch blijven zij vaak onder de radar omdat er nauwelijks info over hen bestaat. Daar wil het Vlaams Architectuurinstituut verandering in brengen met Wiki Women Design, een project om vrouwelijke ontwerpers de bekendheid te geven die ze verdienen.

De afgelopen jaren hebben heel wat vrouwen in ons land mijlpalen verzet op het vlak van mode, design, architectuur en grafisch ontwerp. Toch zijn de namen van deze vrouwen niet bekend bij het grote publiek. Dat heeft grotendeels te maken met hun afwezigheid in de geschiedenisboeken en hun ondervertegenwoordiging in designarchieven en- collecties. Hun prestaties dreigen zo in de vergeetput te belanden. Met Wiki Women Design wil het Vlaamse Architectuurinstituut die vicieuze cirkel doorbreken.

Vrouwelijke rolmodellen

Daarvoor schakelt het Architectuurinstituut het grootste collectieve geheugen ter wereld in: Wikipedia. Wikipedia-pagina's verschijnen steevast bovenaan de Google-zoekresultaten en kleuren daarom onze blik op de wereld. Ook op Wikipedia zijn vrouwen sterk ondervertegenwoordigd. Als auteur, maar ook als onderwerp. Dit project brengt daar verandering in. Bedoeling is om deze online encyclopedie te updaten met kennis over de vrouwen die hun stempel gedrukt hebben op het ontwerperfgoed in België. Archief- en erfgoedinstellingen, onderzoekers en docenten, ontwerpers en de heel wat enthousiaste studenten scharen zich achter het initiatief, dat zo hoopt meer vrouwelijke rolmodellen te creëren.

Edit-a-thons

Oana Bogdan, Sara De Bondt, Stefanie Everaert, Caroline Lauteur en Linde Freya Tangelder promoten als ambassadeurs het project. Maar iedereen die wil bijdragen, kan deelnemen aan een van de Wikipedia-schrijfsessies. De schrijfsessies nemen de vorm aan van edit-a-thons, een gekend format waarbij gemeenschappen samenkomen om over een bepaald onderwerp te schrijven en te publiceren. Het doel is om nieuwe editors op te leiden en de kwaliteit van de artikels over het onderwerp te verbeteren.

Op 23 september vindt er een internationale symposium plaats waarbij deelnemers, onderzoekers, professionals en experten aan het woord gelaten worden. Er staan ook locatiebezoeken aan gebouwen, archieven en collecties die cultureel erfgoed van vrouwelijke ontwerpers illustreren op de agenda.

Meer info over de schrijfsessies, het project en de ambassadeurs via deze website.

