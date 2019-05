Vaarwel kookeiland: deze vier keukens geven de clichés het nakijken

We kijken binnen in vier keukens met persoonlijkheid, omdat je in een mooie setting nu eenmaal beter kookt.

Een keuken die volledig uit tegels bestaat? Het kan, volgens architect Eveline Weyers en binnenhuisarchitect Tom Franssens. © Filip Dujardin