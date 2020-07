Deze zomer krijgt het leven weer kleur.

Eén kleur in al haar gradiënten, het recept voor vrolijk minimalisme.

1. Schelpoorbel met hanger van geelgoud (85 euro/stuk), Aurélie Bidermann. Aureliebidermann.com2. Bijzettafeltje (95 euro), Home Autour du Monde bij bensimon.com3. Douchegel Soleil de Vignes (10,60 euro voor 200 ml), Caudalie.4. Schelpenvaas Terra (22, 95 euro), HKliving bij juttu.be5. Zijden jurk (610 euro), Indress bij Cachemire Coton Soie. Cachemirecotonsoie.com6. Zonnebril (385 euro), Marni. Marni.com7. Lamp Turn On (139 euro), Hay. Hay.dk8. Eau de Cologne 1902, Orange Fizz, Berdoues (15,80 euro voor 125 ml ), bij onafhankelijke parfumerieën en iU.9. Hemd (39,90 euro), Uniqlo. Uniqlo.com10. Gevlochten leren sandalen (395 euro), Souliers Martinez. Souliers-martinez.comKiezen is verliezen, gooi het daarom allemaal in de etnische mix.1. Witgouden oorbellen bezet met geslepen blauwe saffieren (4795 euro), De Greef. Degreef1848. com2. Tapijt Vinderöd (149 euro), Ikea. Ikea.be3. Gestreept satijnen hemd (498 euro), Dries Van Noten. Driesvannoten.com4. Poeder Terracotta Brazilian Beach (68 euro), Guerlain.5. Fluwelen sierkussen (34,95 euro), HKliving bij sissy-boy.com6. Huile Prodigieuse Collector 2020, (31,90 euro voor 100 ml) Nuxe, bij de apotheek.7. Sierpot Lubicz, (132 euro), Flamant. Flamant.com8. Hemd met kersenbloesemprint (270 euro), Blue Blue Japan via Mr. Porter. Mrporter.com9. Schoudertas beschilderd met bloemen en bamboe handvat (2200 euro), Gucci. Gucci.comGekalkte pasteltinten, handgemaakte objecten en slow living. Daar vallen liefhebbers van de bohostijl als een blok voor.1. Winkeltas (6 euro), Arket, Arket.com2. Roze leren rugzak (670 euro), Paul Smith. Paulsmith.com3. Dessertbord Earth (9,95 euro), HKLiving bij vida-design.be4. Tapijt A poster A Day (1900 euro), Studio Proba bij fracas-online.com5. Halsketting Lucky Move Color Powder (4500 euro), Messika. Messika.com6. Pastelgroene plissérok (380 euro), Vince. Vince.com7. Gebutste karaf (39,95 euro), Dutchdeluxes bij casteelken.be8. Lamp Flowerpot (301 euro), &Tradition bij casteelken.be9. Zonnebril Canton (39,95 euro), Sinner via A.S. Adventure. Asadventure.com10. Roze suède bootschoenen (145 euro), Sebago. Sebago.be11. Shimmer Powder (41,50 euro), Givenchy.12. Lage zitstoel Monceau (175 euro), Fermob bij quatuordesign.be