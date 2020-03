Normaal is de lente het seizoen waarin we met z'n allen terug meer buiten leven. Nu dat niet kan, omwille van de coronamaatregelen, proberen we het thuis zo aangenaam mogelijk te maken en niet horendol te worden van het werk dat de privésfeer binnendringt. Twee interieurexperts helpen ons op weg.

Loop je thuis de muren op? Wat misschien een beetje troost kan bieden, is je huis zo veel mogelijk als een thuis inrichten. Interieurfotograaf Hannelore Veelaert en stilist en interieurtovenaar Anne-Catherine Gerets laten in hun trukendoos kijken.

Loop je thuis de muren op? Wat misschien een beetje troost kan bieden, is je huis zo veel mogelijk als een thuis inrichten. Interieurfotograaf Hannelore Veelaert en stilist en interieurtovenaar Anne-Catherine Gerets laten in hun trukendoos kijken. Anne-Catherine: Cocoonen, hygge, maar ook zelfzorg zijn cruciale sleutelwoorden in deze bizarre en moeilijke periode. Om het terug gezellig te maken, raad ik aan om eens goed op te ruimen. Ik weet het, dat is niet zo leuk, maar 'clean house, clean head' klopt echt. Je zal meer rust vinden in je 'kot' als er niet overal rommel rondslingert. Opbergen is een belangrijk aspect van opruimen. Ik vind het fijn om opbergboxen, dozen en manden te gebruiken. Afhankelijk van de ruimte gebruik ik graag transparante boxen, omdat je dan gemakkelijk alles terugvindt. Wanneer ik dozen in ruimtes zoals de woonkamer zet, kies ik liever voor mooie, subtiele dozen of bakken. In de badkamer of keuken werk ik met glazen potten. In de bureauruimte heb ik altijd lectuurbakken staan en ook een tijdschriftenrek vind ik handig. Van ophangborden of -systemen kan je een leuke eyecatcher maken. Wandrekken, haakjes en hangkastjes zijn ook ideaal om extra opbergruimte te creëren. Om de esthetiek niet uit het oog te verliezen probeer je best consistent te zijn. Kies bijvoorbeeld voor boxen en dozen in dezelfde kleuren of tinten. Vervolgens kan je alles labelen, zodat je alle spullen gemakkelijk kunt terugvinden aan de hand van labels. Wanneer je opgeruimd hebt, kan je eens grondig poetsen en zorgen voor een propere basis. Dan volgt het leuke deel: alle leuke vondsten die je hebt teruggevonden tijdens het opruimen kunnen een plekje in je huis krijgen. Die kaars die je kreeg als kerstcadeau, een grappige kalender of een nineties gadget, het kan allemaal. Hallo lavalamp! Hannelore: Nu je altijd thuis zit, stapelt de afwas zich waarschijnlijk veel sneller op en slingeren er overal spullen rond. Spreek dus met jezelf en je huisgenoten af om altijd alles onmiddellijk op te ruimen, zodat je huis er altijd op z'n best bijligt. Hou ook in de gaten hoe de zon binnenvalt in je huis en zorg dat je daar ten alle tijden van kunt genieten. Dat kan door een comfortabele stoel of enkele kussens te plaatsen op de meeste zonnige plek in huis, maar je zou ook de opstelling van je salon kunnen veranderen zodat je gezellig in de zon kan lezen. Het is het ideale moment om de dingen aan te pakken die je altijd al hebben gestoord. Met handige manden, opbergdozen of bokalen kan je de inhoud van je kasten herorganiseren en maak je het jezelf ook makkelijker om je woning opgeruimd te houden. Anne-Catherine: Ik zou vooral focussen op wat voor jou belangrijk is. We zijn sinds de opmars van sociale media enorm bezig met interieurtrends, maar wie kan het wat schelen wat anderen van jouw interieur vinden tijdens deze periode? Jij bent de enige die momenteel in je huis vertoeft, dus kies vooral voor wat je zelf mooi, leuk en gezellig vindt. Ga er gewoon voor, niemand houdt je tegen: zet overal kaarsjes, bouw een fort van kussens in je eigen zetel en leef gerust de godganse dag in je bed. Vergeet dan natuurlijk de lakens niet geregeld te vervangen.De drie dingen die ik altijd belangrijk vind in een interieur zijn mooi textiel, goede verlichting en veel groen. Maak het gezellig met kussens, plaids, beddenlinnen en mooie gordijnen. Kies voor kaarsen en gezellige sfeerverlichting. Ten derde is dit de ideale periode om aan die groene vingers te werken en een urban jungle te creëren. Als je van DIY houdt, is dit ook het uitgelezen moment om je creatief bezig te houden. Met wat geluk heb je de juiste materialen in huis voor een tof macramé- of schilderproject. Anders kan je de benodigdheden vast ook online bestellen en ben jij na de coronacrisis een volleerde doe-het-zelver. Hannelore: Extra sfeerverlichting doet wonderen nu we elke avond thuis zitten en met planten of bloemen breng je de lente in huis. Aarzel verder niet om eindelijk die bijzondere vaas of luxueuze geurkaars te kopen die je eigenlijk niet nodig hebt, maar waar je al lang van droomt. Je kan er elke dag van genieten en - op voorwaarde dat je bij een lokale zelfstandige koopt - steunt er ook nog een bedrijf door dat het in deze crisisperiode goed kan gebruiken (Scroll naar beneden voor leuke, Belgische webshops, nvdr.). Anne-Catherine: Ook hiervoor is het belangrijk om orde te houden. Als je woning ordelijk en proper is, krijg je een beter overzicht en lijkt je woonruimte groter. Hoe meer rommel er ligt, hoe harder alle ruimtes in elkaar versmelten en je je huis letterlijk wil ontvluchten. Probeer dus hoekjes te maken in je woning, die zorgen voor mentale rust. In een normale situatie is dat vanzelf zo, maar aangezien heel wat mensen nu plots altijd van thuis werken, vervagen de grenzen al snel. Probeer echt één ruimte af te bakenen om te werken. Als je te klein woont om daar een aparte kamer voor in te richten, ruim dan 's avonds je werkspullen op. Als je werkt aan de keukentafel, neem je alles weg voor je start met eten. Zo kan je in alle rust gezellig dineren. Speel je hierna nog gezelschapspelletjes op diezelfde tafel? Ruim opnieuw op na het spel, zodat je 's ochtends met een propere lei kunt beginnen werken. Hannelore: Maak een heel duidelijk onderscheid tussen de plek waar je werkt en de plek waar je ontspant. Heb je genoeg kamers? Richt dan in een aparte kamer een thuiskantoor in. In een kleinere woonst kies je een hoekje van je woonkamer, slaapkamer of desnoods gang en baken ook dat hoekje nauwgezet af. Dat kan met planten, een kamerscherm of zelfs een kast. Door jezelf af te schermen, creëer je privacy en een mentale afscheiding tussen werk en privé. Klaar met werken? Ruim je werkplek op of haal zelfs alles wat met werk te maken heeft tijdelijk weg om de avond ontspannen door te brengen. Espoo: Antwerpse winkel met Scandinavisch designMaster Meubel: Meubel- en designwinkel met beroemde merken Studio Helder: Designplatform uit Antwerpen Orence: Vintage en nieuwe interieurspullen Faren: Vintage industriële lampen The Plant Corner: Originele plantenwinkel uit Antwerpen Mobeldesign: Webshop met producten van jonge Belgische designerPiet Mood Shop: Leuke winkel en webshop in Gent met bekende en minder bekende merkenRewind Design: Interieurwinkel uit Antwerpen, met focus op ecologie Marlies Huybs: Mooie, unieke keramiek. Is niet echt echt een webshop, maar je kan wel via deze site bestellen. Roomblush: Belgisch behangpapier My Ex Boyfriend: Nieuwe en vintage interieuritems Redopapers: Toffe, Belgische papierwaren, gemaakt van papieroverschotten. Vooral de weekly planner kan handig zijn tijdens deze periode om wat structuur te krijgen Spots and Speckles: Mooie keramiek